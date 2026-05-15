Câmara dos Deputados celebra bicentenário com corrida de rua

Corrida celebra os 200 anos da Câmara dos Deputados - (crédito: Portal Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados celebra dois séculos de história e atuação democrática com a realização da Corrida da Câmara, neste domingo (17/5). O evento, que une esporte e cidadania, terá largada a partir das 6h55 na Esplanada dos Ministérios, com percursos que privilegiam a arquitetura da capital, passando em frente à rampa do Congresso Nacional e outros monumentos icônicos.

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Ao todo, quase seis mil pessoas se inscreveram para participar das quatro modalidades disponíveis: caminhada de 3km, corridas de 5km e 10km, além de um circuito infantil — o Circuito Plenarinho. A iniciativa faz parte das comemorações do bicentenário da Casa, instalada originalmente em maio de 1826, e reforça o papel da instituição na construção de uma sociedade participativa.

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A arena do evento, montada na altura do Ministério da Saúde, abrirá às 5h30. Após o aquecimento coletivo às 6h45, a largada será escalonada: primeiro para pessoas com deficiência (PcD), seguidas pelos corredores dos circuitos maiores e, por fim, os participantes da caminhada. Para as crianças, a largada lúdica de até 400 metros está programada para as 9h30.

Programação cultural

Além das provas, o público poderá aproveitar uma programação cultural na arena, que inclui show da banda Bloco Eduardo e Mônica e atividades promovidas pelo EcoCâmara, como a doação de mudas de plantas. Espaços para relaxamento, fotos e brinquedos infláveis completam as opções de lazer para as famílias.

Todos os inscritos que concluírem o trajeto receberão medalhas de participação. Já os cinco primeiros colocados (masculino e feminino) nas provas de 5km e 10km serão premiados com troféus. Na categoria PcD, haverá troféus para os três primeiros colocados na distância de 5km, divididos entre usuários de cadeira de rodas e andantes.

Para encerrar o domingo de celebração, o Palácio do Congresso Nacional estará aberto para visitação institucional das 10h30 às 17h. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer os salões principais e os plenários onde são decididas as leis do país, mergulhando na história que começou a ser escrita há 200 anos.

Serviço

Corrida da Câmara - Bicentenário

Data: domingo, 17 de maio

Horário: Concentração às 6h30; largadas a partir das 6h55

Local: Esplanada dos Ministérios (em frente ao Congresso Nacional)

Visitação institucional: das 10h30 às 17h