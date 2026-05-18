PL quer garantias de Flávio Bolsonaro sobre ligações com Vorcaro

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, está preocupado com a extensão das relações entre o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (RJ) e o ex-banqueiro e dono do Banco Master Daniel Vorcaro.

Em conversas reservadas, parlamentares da legenda comandada por Valdemar Costa Neto sinalizam apreensão com o desenrolar da história entre os dois e o envolvimento com o deputado Mário Frias (PL-SP), o deputado cassado Eduardo Bolsonaro e a produção do filme biográfico do ex-capitão, Dark Horse (“Cavalo Negro”, na tradução literal).

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Nesta semana, a legenda deve ter reuniões com o senador para que ele dê garantias de que conseguirá se manter competitivo na campanha. O que tem mais deixado os aliados inquietos é a linha do tempo das trocas de mensagens, ligações, encontros e áudios entre Flávio e Vorcaro expostos pelo The Intercept Brasil na semana passada.

Uma delas é a mensagem enviada pelo senador em 16 de novembro de 2025, um dia antes da prisão de Vorcaro no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, quando ele tentava viajar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”, escreveu.

Em seguida, o ex-banqueiro enviou uma imagem em visualização única que foi respondida com um “amém” do filho 01 de Bolsonaro. A conversa entre Vorcaro e Flávioo correu poucos minutos depois de o juiz Ricardo Soares Leite decretar a prisão do banqueiro, às 15h29. As palavras de solidariedade do senador foram enviadas um minuto antes da defesa apresentar uma petição dirigida à 10ª Vara Federal contrária a “medidas cautelares eventualmente requeridas”, às 15h46.

Alguns dias antes, em 22 de outubro, enquanto tentavam marcar um jantar entre Vorcaro com o ator norte-americano Jim Caviezel e o diretor também norte-americano Cyrus Nowrasteh, no começo de novembro, o dono do Master perguntou ao senador se ele iria para Dubai, e o parlamentar contou que o irmão e ex-deputado Eduardo Bolsonaro estaria por lá.

“Não, acho que meu irmão tá indo [...] Tá precisando de algo lá? Peço pra ele te encontrar”, respondeu Flávio. Vorcaro esteve em Dubai em 4 de novembro e chegou a afirmar por mensagens que estava em reunião na cidade para Flávio. Ainda naquele mês, Eduardo Bolsonaro chegou a viajar para Bahrein, em 16 de novembro — dois dias antes de o Banco Central decretar a liquidação do Banco Master — reino vizinho ao Catar, banhado pelo Golfo Pérsico assim como Dubai, destino final de Vorcaro antes da primeira prisão.

Explicações

Na reunião emergencial realizada na última quarta-feira (13), após o vazamento do áudio de Flávio Bolsonaro cobrando o restante do pagamento para financiar o longa-metragem, de acordo com parlamentares do PL, o senador teria garantido que nada mais viria à tona, que tudo o que foi exposto era o que existia entre os dois.

Muitos foram pegos de surpresa e afirmaram não ter conhecimento do negócio entre Flávio e Vorcaro. Contudo, no último sábado, novos fatos foram expostos pelo G1, The Intercept Brasil e pelo jornal O Globo sobre a produção do filme nos Estados Unidos e no Brasil.

O Correio tentou entrar em contato com a produtora GO UP Entertainment, responsável pelo longa, mas o servidor do e-mail disponibilizado no site da empresa, aparentemente, está ocupado, off-line ou tem um problema técnico temporário.

O deputado Mário Frias (PL-SP) pediu que a produtora fosse procurada e não comentou as acusações, que foram desde comida estragada a problemas de pagamentos para os figurantes brasileiros. Uma ala do PL resolveu apoiar Flávio sob qualquer circunstância, e outra está mais cautelosa, esperando os resultados das próximas pesquisas para entender quanto o vazamento das conversas afetou a candidatura do senador ao Planalto.

Há quem já defenda o nome da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como a aposta da sigla para as eleições, a mesma ala que defendia, antes, a chapa dela como vice do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).