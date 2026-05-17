Pesquisa aponta que 52% são contra redução das penas do 8 de janeiro

Foram mais de 2 mil entrevistados entre 8 e 11 de maio - (crédito: Divulgação/STF/Felipe Sampaio)

Uma pesquisa da Quaest, divulgada neste domingo (17/5), mostra que a maioria dos brasileiros é contra a redução das penas aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. A apuração aponta que apenas 39% são a favor.

No levantamento encomendado pela Genial Investimentos, foram feitas mais de 2 mil entrevistas em todo o país, entre 8 e 11 de maio. A pergunta feita foi: você é a favor ou contra as reduções das penas dos envolvidos no 8 de janeiro?

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52% responderam ser contra

39% a favor

9% não sabe ou não respondeu

Eleitores de esquerda não lulistas foram os que mais rejeitaram a proposta (77%). Já na direita bolsonarista, a aprovação foi de 73%. Entre os eleitores independentes, a rejeição é de 58%.

Dosimetria

A pesquisa também perguntou aos entrevistados se eles acreditam que a PL da Dosimetria foi aprovada para reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro ou a de todos os envolvidos.

54% afirmou que a PL foi aprovada para reduzir a pena de Bolsonaro

34% afirma que o objetivo foi reduzir a de todos

12% não sabe ou não respondeu

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.