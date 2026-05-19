Flávio publica trailer de filme de Bolsonaro e diz: "verdadeiro herói"

Flávio Bolsonaro ainda afirmou que o longa é o "mais aguardado do ano" - (crédito: AFP)

O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), publicou, nesta terça-feira (19/5), imagens "vazadas" do trailer do filme Dark Horse. A produção será responsável por contar a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro, descrito por Flávio como "um verdadeiro herói". O senador ainda afirmou que o longa é o "mais aguardado do ano".

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O trailer apresenta diferentes cenas que mostram o caminho percorrido pelo ex-presidente até chegar ao cargo de chefe do Executivo. Os momentos incluem a campanha presidencial de 2018 e outras situações apresentadas como "luta contra o sistema e perseguição política".

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O longa tem sido utilizado como instrumento de mobilização por parte de apoiadores, assim como tentativa de fortalecimento da imagem de Bolsonaro enquanto ainda segue preso, após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A publicação ocorreu em meio a suspeitas de uma possível relação entre a família Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo dono do Banco Master. Vorcaro foi apontado como um dos financiadores do filme Dark Horse.

Confira a publicação feita por Flávio Bolsonaro nas redes sociais: