Michelle chama Moraes de "irmão em Cristo" e fala sobre futuro político

Durante discurso no lançamento da pré-candidatura da empresária Maria Amélia a deputada federal pelo PL, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro compartilhou um pouco de sua rotina com Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Nas redes sociais, o trecho em que Michelle cita o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como um “irmão em cristo” viralizou.

“Nosso ministro… Vou profetizar aqui, porque Deus transformou Saulo em Paulo, o nosso irmão em Cristo, Alexandre de Moraes. Liberou o cabelereiro e ele (Jair Bolsonaro) está com aquele cabelinho cortadinho, jogadinho”, contou Michelle.

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A ex-primeira dama ainda comentou sobre sua possível candidatura ao Senado Federal, e até mesmo à Presidência, que vem sendo alvo de boatos e especulações dentro da oposição no Congresso, mas sem afirmar nenhum caminho definido na política.

“Vocês nunca me viram falar que queria ser presidente ou senadora, essa é a vontade do meu marido, mas eu oro. Eu não dou um passo da minha vida sem Deus responder. Eu estou cumprindo minha missão de influenciar mulheres de bem a entrarem na política”, disse.

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Após o evento, Michelle usou seu Instagram para publicar um trecho bíblico sobre perdão: “Se perdoamos aos homens a suas ofensa, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós”, escreveu.