Caiado cobra "vida pública limpa" e critica programas do governo

O pré-candidato à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou, nesta quarta-feira (20/5), em Brasília, que postulantes ao Palácio do Planalto precisam ter “vida pública” transparente e experiência administrativa comprovada. A declaração foi feita durante discurso na Marcha dos Prefeitos.
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Ao comentar recentes polêmicas envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Caiado disse que o banqueiro “contaminou todos os Poderes” com escândalos.
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“Vorcaro contaminou todos os Poderes. Todos os Poderes estão envolvidos em escândalos”, declarou. Em seguida, o pré-candidato defendeu critérios mais rigorosos para quem pretende disputar a Presidência da República. “A vida do candidato deve ser pública. A pessoa que está contaminada não tem estatura para sentar na cadeira da Presidência da República”, afirmou.
Sem citar diretamente adversários políticos, Caiado criticou nomes que, segundo ele, não possuem preparo para governar o país. “Não se aprende a governar na cadeira da Presidência”, disse.
O ex-governador também fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a medidas recentes adotadas pelo governo federal, especialmente ao programa “Novo Desenrola Brasil”, conhecido informalmente como “Desenrola 2.0”.
“Você quer dizer que o FGTS, que é meu, vai me desenrolar? Que cortesia é essa? Um dinheiro que é meu”, afirmou. Caiado também mencionou a retirada da chamada “taxa das blusinhas” às vésperas da eleição. “A costureira que está lá enrolada não sabe como vai vender”, criticou.
Na sequência, acusou o governo federal de transferir responsabilidades financeiras aos municípios. “É assim que o Lula faz, ele joga a conta para os prefeitos pagarem. Quem vai continuar caindo nesse conto da carochinha?”, declarou.
As falas ocorrem em meio à repercussão envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também pré-candidato ao Planalto em 2026. Nas últimas semanas, vieram à tona mensagens e um áudio em que o parlamentar pede recursos a Daniel Vorcaro para financiar o filme “Dark Horse”, sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Na terça-feira (19/5), Flávio Bolsonaro confirmou ter visitado o empresário em sua residência enquanto ele cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.
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