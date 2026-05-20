Caiado cobra "vida pública limpa" e critica programas do governo

Durante a Marcha dos Prefeitos, em Brasília, o pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) defendeu que postulantes ao Planalto tenham "vida pública" transparente e experiência. - (crédito: Raphaela Peixoto/CB/DA Press)

O pré-candidato à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou, nesta quarta-feira (20/5), em Brasília, que postulantes ao Palácio do Planalto precisam ter “vida pública” transparente e experiência administrativa comprovada. A declaração foi feita durante discurso na Marcha dos Prefeitos.

Ao comentar recentes polêmicas envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Caiado disse que o banqueiro “contaminou todos os Poderes” com escândalos.

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“Vorcaro contaminou todos os Poderes. Todos os Poderes estão envolvidos em escândalos”, declarou. Em seguida, o pré-candidato defendeu critérios mais rigorosos para quem pretende disputar a Presidência da República. “A vida do candidato deve ser pública. A pessoa que está contaminada não tem estatura para sentar na cadeira da Presidência da República”, afirmou.

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Sem citar diretamente adversários políticos, Caiado criticou nomes que, segundo ele, não possuem preparo para governar o país. “Não se aprende a governar na cadeira da Presidência”, disse.

O ex-governador também fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a medidas recentes adotadas pelo governo federal, especialmente ao programa “Novo Desenrola Brasil”, conhecido informalmente como “Desenrola 2.0”.

“Você quer dizer que o FGTS, que é meu, vai me desenrolar? Que cortesia é essa? Um dinheiro que é meu”, afirmou. Caiado também mencionou a retirada da chamada “taxa das blusinhas” às vésperas da eleição. “A costureira que está lá enrolada não sabe como vai vender”, criticou.

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Na sequência, acusou o governo federal de transferir responsabilidades financeiras aos municípios. “É assim que o Lula faz, ele joga a conta para os prefeitos pagarem. Quem vai continuar caindo nesse conto da carochinha?”, declarou.

As falas ocorrem em meio à repercussão envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também pré-candidato ao Planalto em 2026. Nas últimas semanas, vieram à tona mensagens e um áudio em que o parlamentar pede recursos a Daniel Vorcaro para financiar o filme “Dark Horse”, sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na terça-feira (19/5), Flávio Bolsonaro confirmou ter visitado o empresário em sua residência enquanto ele cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.