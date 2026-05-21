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Alcolumbre defende derrubada de vetos presidenciais em sessão do Congresso

Presidente do Senado afirma que medida pode liberar recursos para mais de 3 mil municípios e ampliar obras públicas no país

A principal discussão envolve o veto do presidente Lula ao trecho da LDO que autoriza a transferência de recursos federais para municípios, mesmo em situação de inadimplência. - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
A principal discussão envolve o veto do presidente Lula ao trecho da LDO que autoriza a transferência de recursos federais para municípios, mesmo em situação de inadimplência. - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), defendeu nesta quinta-feira (21/5) a análise de vetos presidenciais que afetam diretamente os municípios brasileiros. Ao chegar para a sessão conjunta do Congresso, o parlamentar afirmou que a derrubada dos dispositivos pode ampliar o alcance de obras e investimentos financiados pela União.

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“Os recursos do Orçamento da União são para obras importantes. Mais de 3 mil municípios serão atendidos. Isso é muito bom para a gente dar política pública para os brasileiros nos rincões do Brasil que estão sem a presença do Estado”, declarou o senador à imprensa.

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A principal discussão da sessão envolve o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que autoriza a transferência de recursos federais para municípios com até 65 mil habitantes, mesmo em situação de inadimplência.

A proposta prevê a liberação de verbas para convênios, emendas parlamentares e doações de bens e insumos sem exigência de regularidade fiscal dessas cidades.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 21/05/2026 11:04
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