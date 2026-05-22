Ator de 'Senhora do Destino' dado como morto ressurge e expõe criminosos - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Agles Steib precisou recorrer às redes sociais para esclarecer um boato grave envolvendo seu nome.

Conhecido por interpretar Maikel Jackson na novela "Senhora do Destino", o ator revelou que teve o celular invadido por criminosos, que chegaram a publicar uma falsa notícia sobre sua morte em seu perfil oficial no Instagram.

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O caso veio à tona na última quinta-feira (21), quando seguidores passaram a estranhar uma suposta nota de pesar compartilhada na conta do artista.

Segundo Agles, os responsáveis pelo ataque virtual utilizaram a publicação para aplicar golpes financeiros, se passando por familiares e pedindo dinheiro para custear um falso velório.

Depois de recuperar o acesso ao perfil, o ator apareceu nos stories para tranquilizar fãs e alertar o público sobre a fraude.

“Pessoal, fiquem em alerta a um novo golpe desses delinquentes, desses vagabundos que não têm nada pra fazer. Entraram no meu celular, hackearam ele, fui dado como morto, se passaram por familiares meus pedindo dinheiro pro velório”, declarou.

Ainda bastante abalado com a situação, Agles contou que sofreu prejuízos após o ataque cibernético, mas afirmou que tenta seguir em frente apesar do episódio.

“Me encontro muito triste. Espero que isso não aconteça com ninguém porque é horrível. Tive muitos danos, mas tô de pé, tá? Vamos lá, sigo em frente e rumo à vitória”, completou.



