Diferença entre avaliação negativa e positiva do governo Lula diminui

De acordo com os dados da pesquisa, 38% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo, enquanto 32% avaliam a administração como ótima ou boa - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A diferença entre a avaliação negativa e a positiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diminuiu nas últimas semanas, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (23/5). Apesar da percepção ruim ou péssima ainda liderar, o levantamento aponta avanço da aprovação do governo petista.

De acordo com os dados da pesquisa, 38% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo, enquanto 32% avaliam a administração como ótima ou boa. Outros 28% classificam o mandato como regular, e 1% não soube responder.

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Na pesquisa anterior, que foi divulgada no dia 16 de maio, o índice de avaliação negativa era de 39%, ante 30% de aprovação positiva. Em abril, a distância entre os dois indicadores era ainda maior: 40% avaliavam o governo de forma negativa, contra 29% de avaliação positiva. Ou seja, a diferença entre os índices caiu de 11 para 6 pontos percentuais em cerca de um mês.

O levantamento também mediu a aprovação pessoal de Lula. Nesse cenário, o presidente aparece enfrentando um empate técnico: 48% aprovam sua atuação à frente do Palácio do Planalto, mesmo percentual dos que desaprovam. No levantamento anterior, a desaprovação era de 51%, enquanto a aprovação marcava 45%.

Ao testar cenários eleitorais para 2026, a pesquisa conclui que em uma simulação de primeiro turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Lula aparece com 40% das intenções de voto, enquanto o parlamentar soma 31%. Na semana passada, os dois estavam em situação de empate técnico dentro da margem de erro. Já em um eventual segundo turno, o petista teria 47% das intenções de voto, contra 43% de Flávio Bolsonaro.

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A rodada da pesquisa foi a primeira realizada após a divulgação de reportagem do Intercept Brasil sobre um pedido de recursos feito por Flávio Bolsonaro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os entrevistados que disseram conhecer o caso, 64% avaliaram negativamente a atitude do senador.

Segundo o instituto, o pior momento da avaliação do governo Lula neste mandato foi registrado em fevereiro de 2025, quando a aprovação positiva caiu para 24% e a negativa atingiu 41%.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios do país, nos dias 20 e 21 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07489/2026.

