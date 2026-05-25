Aos 68 anos, ex-atriz da Globo vende mansão e larga tudo para viver no mato

Maitê Proença mostra vida no sítio após vender mansão por 4 milhões no Rio - (crédito: TV Globo)

Maitê Proença compartilhou com os seguidores detalhes da rotina que passou a levar após deixar o apartamento luxuoso à beira-mar, avaliado em cerca de R$ 4 milhões, para viver em um sítio na serra do Rio de Janeiro.

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz mostrou como tem sido o cotidiano em meio à natureza durante um dia de chuva intensa na propriedade.

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Logo no início do registro, ela explicou que queria apresentar aos fãs um pouco da nova realidade longe da vida urbana.

"Olha, tá chovendo, mas eu quero mostrar pra vocês como é que fica a minha atual vida no campo nessas circunstâncias", disse.

Durante a gravação, Maitê exibiu áreas do sítio, incluindo um córrego formado pela água da chuva e os animais criados no local.

Em um dos momentos, ela apareceu observando as galinhas da propriedade enquanto comentava sobre as baixas temperaturas.

Longe das novelas desde "Liberdade Liberdade", exibida em 2016 pela TV Globo, Maitê passou a concentrar seus trabalhos em produções para o teatro, cinema e séries.