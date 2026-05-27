47% defendem impeachment de ministros do STF, diz pesquisa Indexa

Os homens representam a maior parcela entre os que apoiam a abertura de processos contra ministros do STF - (crédito: Luiz Silveira/STF)

Pesquisa divulgada pela Indexa nesta quarta-feira (27/5) aponta que 47% dos entrevistados defendem que o Senado Federal dê andamento a um processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Outros 25% disseram ser contrários à medida. O levantamento ouviu mais de 2 mil pessoas em todo o país.

De acordo com a pesquisa, a região Sul concentra o maior percentual de apoio ao avanço de processos de impeachment contra ministros da Corte, com 56%. Em seguida aparecem o Centro-Oeste, com 55%; Norte, com 47%; Nordeste, com 45%; e Sudeste, com 43%.

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Os homens representam a maior parcela entre os que apoiam a abertura de processos contra ministros do STF: 56% se declararam favoráveis, enquanto entre as mulheres o índice foi de 39%.

A pesquisa também questionou os entrevistados sobre a possibilidade de limitar o tempo de permanência dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, os magistrados podem permanecer no cargo até a aposentadoria compulsória.

Segundo os dados, 39% afirmaram ser favoráveis à criação de mandatos com duração entre 12 e 16 anos para os ministros da Corte, enquanto 36% se posicionaram contra a proposta.



Pesquisa

A nova pesquisa da Indexa sobre a corrida presidencial de 2026 mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança dos principais cenários eleitorais. No principal cenário estimulado, Lula registra 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL-SP) soma 30%. Em uma projeção de segundo turno entre os dois, a diferença diminui: o presidente teria 46%, contra 41% do senador.

A Indexa Pesquisas divulgou a primeira rodada de sua pesquisa quantitativa nacional por telefone, realizada entre os dias 22 e 24 de maio de 2026. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02154/2026, a pesquisa ouviu 2 mil eleitores em entrevistas individuais por telefone. Segundo o instituto, a amostra foi distribuída proporcionalmente ao número de eleitores nos estratos definidos para o estudo.