Lula promete recuperar refinarias, mas "não pelo preço que eles querem"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou, nesta quarta-feira (27/5), durante o anúncio de investimentos da Petrobras no Amazonas, que o governo vai tentar recuperar refinarias de petróleo privatizadas, mas não irá “comprar pelo preço que eles querem”.

Ao responder uma pessoa no evento que lhe pediu para que retornasse com a refinaria, ele afirmou que seu governo já “trouxe de volta a Fafen na Bahia (Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados), e vamos trazer de volta a Fafen em Sergipe”. "Vamos tentar recuperar as refinarias que eles privatizaram, mas não podemos comprar pelo preço que eles querem. A Petrobras não pode dar dinheiro para as pessoas se não tiver um preço justo. Mas, se depender de nós, eu sonho com muita coisa para a Petrobras."

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Brincando, Lula chegou a dizer que a Petrobras deveria ser aliada da Pemex, estatal mexicana de petróleo e gás, para fazer uma prospecção de petróleo no Golfo do México.

“Magda (Chambriard, presidente da estatal brasileira), vá lá. Vamos fazer uma associação com a Pemex e vamos no Golfo do México para ver se o companheiro (Donald) Trump (presidente dos Estados Unidos) vai se meter com a Petrobras prospectando”, ironizou.

O presidente, em diversos momentos do discurso, posicionou a Petrobras como importante ativo da soberania nacional e destacou que a estatal não pode “pensar só na Petrobras enquanto empresa” e “tem de pensar no Brasil”.

“Se fosse só por conta da Petrobras, iria ter um diretor da Petrobras que diria: ‘Para que construir barcaças lá no Amazonas? Vai custar US$ 10 milhões, mais caro que comprar na China?’ Mas a Petrobras não tem de pensar só na Petrobras enquanto empresa, tem de pensar no Brasil. O Brasil é que é dono dela, não ela que é dona do Brasil. Ela tem de pensar que temos de utilizar o potencial de uma empresa do porte dela”, pontuou ele.

Privatização

O líder petista anunciou um investimento de R$ 2,8 bilhões da Petrobras no Amazonas e, durante a cerimônia, criticou fortemente as privatizações no setor, como, por exemplo, a venda da BR Distribuidora entre 2019 e 2021.

“Em 2004, eu comprei uma empresa de distribuição de gás para poder controlar o preço do botijão. O que eles fizeram? Venderam. Venderam a BR, alguém pode me explicar o que o Brasil ganhou quando eles privatizaram a BR? Tem algum colunista importante, algum cientista político que possa me explicar o que o Brasil ganhou vendendo a BR?”, questionou o presidente, que ainda avaliou que a privatização da Eletrobras foi “o maior roubo da história desse país” e que a empresa foi “vendida na bacia das almas”.