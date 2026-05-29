Agarrado na teia de Vorcaro, Castro desiste do Senado

Depois dos diálogos que mostram que desfrutava da intimidade de Daniel Vorcaro e que, em alguns momentos, foi seu comensal, o ex-governador Cláudio Castro anunciou, ontem, a desistência de concorrer ao Senado pelo PL fluminense. A interlocutores, ele afirmou que pretende concentrar esforços em sua defesa diante do avanço das investigações da Polícia Federal (PF), que somente nos últimos 15 dias buscou duas vezes elementos para investigações em curso — a primeira sobre favorecimento à Refit, maior devedora contumaz de impostos do país; a segunda, por conta dos milionários aportes de recursos do Rioprevidência, fundo de pensão dos servidores do Estado do Rio de Janeiro.

Castro comunicou a desistência ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e ao presidentre do diretório fluminense, deputado Altineu Côrtes. A decisão não surpreendeu o partido, pois os diálogos entre o ex-governador e Vorcaro — que incluem degustação de charutos e uísquies no exclusivo Carnegie Club e consumo de vinhos e carnes nobres no restaurante Nusr-Et Steakhouse New York — eram considerados irrefutáveis. A preocupação da cúpula partidária é evitar a contaminação da pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL) e comprometa outros nomes do partido no Rio de Janeiro, tanto na eleição para o Congresso quanto para a da Assembleia Legislativa (Alerj).

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Com a saída do ex-governador da disputa, o PL iniciou articulações para definir um substituto na corrida ao Senado. O nome mais cotado é o do líder do partido na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante.

As pretensões de Castro começam a naufragar quando foi decretado inelegível pelo Tribunal Superio Eleitoral (TSE), um dia depois de ter renunciado à cadeira no Palácio Guanabara. A situação já tinha um complicador com a prisão do deputado estadual Rodrigo Bacellar por envolvimento com o Comando Vermelho.

Apesar de Douglas Ruas ter sucedido Bacellar na Presidência da Alerj, o futuro político do ex-governador continuava nebuloso. Isso porque o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu — pediu vista do acórdão da decisão do TSE sobre Castro — o julgamento sobre a eleição para a conclusão do atual mandato do chefe do Executivo estadual. O presidente do Tribunal de Justiça (TJ-RJ), Ricardo Couto, assumiu interinamente o governo e vem desmobilizando a estrutura montada pelo ex-governador e seu grupo político na máquina estatal.

Segundo a PF, Vorcaro não poupava Castro de mimos. Em maio de 2023, o ex-governador foi agraciado com um jantar no Nusr-Et Steakhouse, do chef turco Nusret Gökçe, conhecido internacionalmente como "Salt Bae". As mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro indicam que orientou auxiliares a proporcionar uma experiência exclusiva ao amigo na viagem aos Estados Unidos.

Carne com ouro

De acordo com a PF, o encontro teria custado cerca de R$ 60 mil e incluiu carnes folheadas a ouro 24 quilates, vinhos e champanhas de alto valor. Em uma das mensagens, Vorcaro escreveu: "Pede aquela carne de ouro ou alguma especial pra ele ir". O relatório também menciona o consumo do vinho Vega-Sicilia Único 2013 e de garrafas das champanhas Dom Pérignon On Ice e Cristal.

As conversas mostram, ainda, a expectativa dos comensais com a presença do próprio chef turco no restaurante naquela noite. "Bom que o homem está lá hoje", escreveu Vorcaro. Castro respondeu: "Aí sim." Depois de receber o endereço do local, o então governador enviou, agradecido, mensagem a Vorcaro: "Você não existe."

Embora o ex-banqueiro não tenha participado do jantar, a PF afirma ter identificado registros que apontam que estava em Nova York no mesmo período. Após o encontro, Vorcaro perguntou a auxiliares se a conta havia sido quitada. "Tudo certo. Conta paga", respondeu um deles. Os investigadores localizaram também um débito de US$ 13,3 mil no cartão do dono do Master na mesma data, equivalente a cerca de R$ 66 mil na cotação da época.

Meses depois, o Rioprevidência realizou uma série de aportes no Master. Segundo a investigação, foram R$ 40 milhões aplicados em novembro de 2023, seguidos por mais R$ 80 milhões poucos dias depois e outros R$ 200 milhões em dezembro do mesmo ano.

Os investigadores também identificaram outros encontros entre Castro e Vorcaro, incluindo reuniões em palácios do governo fluminense e uma degustação exclusiva de uísque em Nova York, em maio de 2024, estimada em mais de US$ 1 milhão. Segundo a PF, no dia seguinte ao evento houve novo aporte de R$ 80 milhões do Rioprevidência no Master.

A defesa de Castro afirma que não houve irregularidades, enquanto a do Master sustenta que todas as operações relacionadas ao Rioprevidência seguiram critérios técnicos e legais.



