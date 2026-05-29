TSE nomeia Renata Gil para comandar recém-criada diretoria de assuntos internacionais

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, assinou a Portaria n° 256, designando a juíza auxiliar Renata Gil Alcântara para exercer a função de diretora da nova pasta de assuntos internacionais do tribunal. A nomeação ocorre em um momento estratégico, visando ampliar a presença da Justiça Eleitoral brasileira no cenário global e reforçar seu papel como referência em sistemas eletrônicos de votação.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A diretoria está subordinada diretamente à presidência do TSE. Entre as responsabilidades da diretora estarão a articulação com organismos internacionais, o acompanhamento das missões de observadores internacionais para as eleições de outubro e a gestão da agenda internacional da corte eleitoral.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Com o novo cargo, Renata Gil deixará a função de assessora do desembargador Ricardo Couto, governador em exercício do Rio de Janeiro, para assumir o posto em Brasília. Sua trajetória inclui passagens como conselheira do Conselho Nacional de Justiça e a idealização da campanha “Sinal Vermelho” contra violência doméstica.
Nas redes sociais, a juíza destacou que a Justiça Eleitoral é um instrumento de soft power do Brasil perante as democracias mundiais e ressaltou que sua missão reforça a importância da presença feminina em espaços de decisão.
“Mulheres devem ser reconhecidas por sua competência, trajetória e pelo trabalho que constroem todos os dias”, destacou.
O movimento do TSE busca responder a questionamentos externos sobre a integridade eleitoral e a democracia, utilizando a competência técnica do sistema brasileiro para consolidar sua imagem internacional. A nomeação foi recebida por Renata Gil como uma "honra e responsabilidade", após convite direto do ministro Nunes Marques.
Saiba Mais
- Política Eduardo diz que Flávio "marcou um gol" após EUA classificarem PCC e CV como terroristas
- Política 'Tiro pode sair pela culatra': potencial impacto de classificação de PCC e CV como terroristas sobre políticos e Faria Lima pode prejudicar Flávio, diz professor
- Política STF decide em junho futuro da "uberização" nas relações de trabalho
- Política Classificação de PCC e CV como terroristas divide políticos no Congresso
- Política Zema elogia Flávio Bolsonaro e diz que PCC e CV ameaçam soberania
- Política Flávio Bolsonaro agradece Rubio por classificação de PCC e CV como terroristas