TSE nomeia Renata Gil para comandar recém-criada diretoria de assuntos internacionais

Juíza deixará a função de assessora do desembargador Ricardo Couto, governador em exercício do Rio, para assumir o posto em Brasília - (crédito: Reprodução / Instagram / @renata.gil)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, assinou a Portaria n° 256, designando a juíza auxiliar Renata Gil Alcântara para exercer a função de diretora da nova pasta de assuntos internacionais do tribunal. A nomeação ocorre em um momento estratégico, visando ampliar a presença da Justiça Eleitoral brasileira no cenário global e reforçar seu papel como referência em sistemas eletrônicos de votação.



A diretoria está subordinada diretamente à presidência do TSE. Entre as responsabilidades da diretora estarão a articulação com organismos internacionais, o acompanhamento das missões de observadores internacionais para as eleições de outubro e a gestão da agenda internacional da corte eleitoral.

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Com o novo cargo, Renata Gil deixará a função de assessora do desembargador Ricardo Couto, governador em exercício do Rio de Janeiro, para assumir o posto em Brasília. Sua trajetória inclui passagens como conselheira do Conselho Nacional de Justiça e a idealização da campanha “Sinal Vermelho” contra violência doméstica.

Nas redes sociais, a juíza destacou que a Justiça Eleitoral é um instrumento de soft power do Brasil perante as democracias mundiais e ressaltou que sua missão reforça a importância da presença feminina em espaços de decisão.

“Mulheres devem ser reconhecidas por sua competência, trajetória e pelo trabalho que constroem todos os dias”, destacou.

O movimento do TSE busca responder a questionamentos externos sobre a integridade eleitoral e a democracia, utilizando a competência técnica do sistema brasileiro para consolidar sua imagem internacional. A nomeação foi recebida por Renata Gil como uma "honra e responsabilidade", após convite direto do ministro Nunes Marques.