Caso Master: próprio Vorcaro pediu à PF para reabrir tratativas

Foi o próprio Daniel Vorcaro que solicitiou a retomada das negociações com a Polícia Federal (PF) para a conclusão de um acordo de delação premiada. É o que garante uma fonte ligada às investigações ouvida pelo Correio, sob a condição do anonimato. O ex-banqueiro manifestou, por meio de seus advogados, o desejo de apresentar informações mais robustas e documentos para comprovar as declarações que fará e detalhar a participação de nomes relevantes no esquema, inclusive autoridades com foro.

"O fato é que ele tem que apresentar uma proposta com elementos substanciais. A anterior não tinha nada relevante", afirmou um integrante da equipe de investigadores.

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A PF, porém, aguarda autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), para retomar as negociações com o dono do Banco Master. O pedido foi feito ao magistrado no começo da semana, mas ainda não foi apreciado, de acordo com as mesmas fontes ouvidas pelo Correio.

Em 21 de maio, a PF rejeitou uma proposta de delação do ex-banqueiro por considerar que não havia nada de relevante. Segundo os investigadores, faltavam provas consistentes e novidades além daquilo que já se descobriu com as quebras de sigilo e perícias nos equipamentos apreendidos nas ações de busca contra Vorcaro e seu grupo próximo. A rejeição foi comunicada a Mendonça e aos advogados. Por conta disso, a corporação solicitou o retorno do detento para a Penitenciária Federal de Brasília — por ora, ele continua encarcerado na Superintendência da PF.

Mesmo com a rejeição da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República (PGR) manteve as tratativas com Vorcaro. Na semana passada, o advogado José Luís Oliveira Lima deixou a defesa do dono do Master por discordar do material que foi apresentado nas conversas para o fechamento da delação premiada.

A PF sugeriu à PGR que as instituições façam uma avaliação conjunta da proposta de Vorcaro. No entanto, para isso, seria necessário que a Procuradoria rejeitasse um esboço que já foi encaminhado, para que o dono do Master assine um novo termo de confidencialidade. Isso se daria por uma questão processual, a fim de não gerar futuras nulidades que ameacem todo o processo.