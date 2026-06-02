STF firma acordo científico com universidade alemã para estudos de Direito

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, assina, às 14h desta terça-feira (2/6), em seu gabinete, um acordo de cooperação acadêmica e científica com a Universidade de Münster, da Alemanha. O objetivo central é fortalecer a relação institucional entre o Centro de Estudos Constitucionais do Tribunal e a instituição alemã.
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A parceira se concentra na execução de atividades acadêmicas, técnicas e científicas em três campos principais: Direito, Ciências Políticas e Humanas.
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Dentro dessas áreas, os trabalhos serão direcionados a tópicos específicos de grande relevância jurídica, como: estrutura constitucional e de Supremas Cortes; direitos humanos; e governança judicial.
Para viabilizar esses objetivos, o acordo estabelece mecanismos práticos de intercâmbio e produção de conhecimento, incluindo compartilhamento de capital humano (professores, pesquisadores e servidores públicos de ambas as instituições poderão atuar conjuntamente), capacitação e eventos (realização de cursos, workshops e organização de eventos acadêmicos, científicos e culturais) e produção científica (desenvolvimento de projetos de pesquisa em conjunto e a produção de artigos científicos).
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