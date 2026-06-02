Gleisi atribui tarifa dos EUA a articulações do clã Bolsonaro e sai em defesa do Pix

A ex-ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou a decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e associou a medida às articulações da família Bolsonaro junto a autoridades norte-americanas. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou que a justificativa apresentada pelo governo dos EUA demonstra insatisfação com políticas adotadas pelo Brasil que, segundo os norte-americanos, restringiriam ou prejudicariam interesses comerciais de empresas do país.

Ao comentar os argumentos utilizados por Washington, Gleisi destacou as referências ao sistema de pagamentos instantâneos brasileiro. Segundo ela, o documento menciona que empresas norte-americanas ligadas a serviços de pagamento eletrônico teriam sido prejudicadas por políticas que favoreceram o Pix. “Leia-se aí cartões de crédito com suas altas taxas”, afirmou a ex-ministra, ao defender o sistema criado pelo Banco Central como um instrumento de inclusão financeira e modernização dos meios de pagamento.



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Ela também acusou integrantes da família Bolsonaro de atuarem contra os interesses nacionais. Sem apresentar provas, Gleisi afirmou que a relação entre aliados do ex-presidente e autoridades norte-americanas deve ser investigada com rapidez. Para ela, as recentes movimentações políticas nos Estados Unidos teriam contribuído para o agravamento das tensões comerciais entre os dois países.



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Na publicação, a ministra classificou a nova tarifa como mais um desdobramento das articulações da família Bolsonaro no exterior e afirmou que a medida representa uma ameaça à soberania brasileira. As declarações ampliam o embate político em torno da decisão norte-americana, que tem mobilizado integrantes do governo, parlamentares da base aliada e representantes da oposição.