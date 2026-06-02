Zema descarta chapa com Flávio Bolsonaro, mas prega união contra PT

Zema, Caiado e Flávio participaram da abertura da Megaleite, considerada a maior feira de pecuária leiteira da América Latina - (crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) voltou a descartar, nesta terça-feira (2/6), a possibilidade de compor, como vice, uma chapa liderada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ou pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), e reforçou que pretende manter sua campanha presidencial até o fim do primeiro turno das eleições de 2026.

A declaração foi dada em coletiva de imprensa durante a Megaleite, em Belo Horizonte, após agenda conjunta com Flávio Bolsonaro e Caiado, ambos pré-candidatos ao Palácio do Planalto.

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Ao comentar a relação entre os nomes da direita, Zema afirmou que divergências são naturais no campo político, mas defendeu unidade em uma eventual segundo turno da disputa presidencial.

“Eu, Caiado e Flávio vamos estar nós três juntos no segundo turno contra o PT. Então, a direita no Brasil, como aconteceu no Chile, está concorrendo e no segundo turno nós estaremos juntos. Essa divergência é comum dentro de partido e entre partidos mais ainda”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de uma composição de chapa após a reaproximação com Flávio Bolsonaro, Zema evitou sinalizar alianças para o primeiro turno e reiterou que seguirá como pré-candidato.

“Como eu falei, no segundo turno nós estaremos todos juntos e, dependendo dos acontecimentos, as conversas sempre estão ocorrendo entre os líderes dos partidos, mas a direita estará unida no segundo turno. Isso é certeza. Eu vou levar a minha pré-campanha e campanha até o final e respeito o senador (Flávio Bolsonaro), respeito Caiado da mesma forma”, declarou.

A agenda marcou o primeiro encontro público entre Zema e Flávio Bolsonaro após o desgaste provocado pela divulgação de áudios de uma conversa entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso por suspeita de fraudes bilionárias, em que pedia R$ 134 milhões a Vorcaro para financiar um filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, Zema publicou um vídeo nas redes sociais criticando a postura do parlamentar.

“Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem”, disse Zema, em vídeo publicado nas redes sociais.

O episódio causou incômodo entre integrantes da família Bolsonaro e do PL. Depois da manifestação de Zema, Flávio afirmou que tentou contato com o ex-governador, mas que suas ligações não foram atendidas. Integrantes da campanha de Zema avaliaram que a postura poderia aproximar eleitores ligados ao bolsonarismo, enquanto setores do Novo defenderam um recuo.