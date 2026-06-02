Edinho vê ação dos EUA contra Pix como "defesa de empresas de cartão"

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou nesta terça-feira (2/6) que as justificativas contrárias ao Pix para que os Estados Unidos anunciasse, nesta terça-feira (2/6), a taxação de 25% a alguns produtos brasileiros importados ao país atendem interesses de empresas norte-americanas de cartão de crédito.
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Entre as alegações do Escritório Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) para definir a taxação ao Brasil, o órgão citou que o funcionamento do Pix gera concorrência desleal.
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“Mais uma vez, os Estados Unidos vêm com a conversa de tarifar as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos. Se isso já não fosse o bastante, ainda colocam em risco a utilização do Pix, como se o Pix fosse um mal à economia brasileira, como se o Pix fosse algo prejudicial. Não, é apenas a defesa de interesses das empresas de cartões de crédito que têm sede nos Estados Unidos”, disse Edinho, em vídeo publicado em seu perfil no X.
A defesa do funcionamento do Pix é a principal tônica da reação do Planalto ao anúncio de que os Estados Unidos podem sobretaxar em 25% produtos brasileiros exportados para os norte-americanos.
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Na publicação do presidente do PT no X, também foi criticada uma possível participação da família do presidenciável do PL, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na decisão dos Estados Unidos de taxar algumas exportações brasileiras.
“Mais uma vez, a família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, vai até os Estados Unidos, faz uma reunião com Donald Trump, leva mentira e desinformação. Qual a consequência? O governo norte-americano, mais uma vez, vem com iniciativas para prejudicar a economia brasileira”, afirmou Edinho Silva.
- Nós não podemos aceitar que se trabalhe contra os interesses do Brasil. Somos soberanos. pic.twitter.com/o4vNOZRcmQ
— Edinho Silva (@edinhosilva) June 2, 2026
Lula cobra telefonema de Trump
A imposição de tarifas ao Brasil sob a justificativa de que o Pix prejudicaria o ambiente econômico foi comentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, Donald Trump terá de dar explicações ao Brasil sobre essa medida.
“Trump, faz o seguinte, você disse que pintou uma química. Quem anunciou isso (a taxação) não foi você, e nem eu. Então, você me deve uma reunião, e eu lhe devo uma para você”, disse Lula, em discurso realizado na inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão, em Goiás.
Também em sua comitiva ao município goiano, Lula citou nominalmente a família Bolsonaro como culpada pela nova tarifa norte-americana ao Brasil. O petista lembrou que, no ano passado, quando o presidente Donald Trump decidiu aplicar a primeira taxação, Flávio Bolsonaro agradeceu ao republicano em suas redes.
“Olha o que ele tuitou: ‘Obrigado, Trump. Faça o Brasil livre de novo, queremos o Magnitsky.’ A lei pune os brasileiros, que sequestra o dinheiro dos brasileiros que possam ter qualquer coisa nos EUA, inclusive o Alexandre de Moraes, que foi o ministro (do Supremo Tribunal Federal) que condenou o (Jair) Bolsonaro. (...) O outro filho dele também agradeceu ao presidente Trump: ‘Vamos em rumo à Lei Magnitsky’, Eduardo Bolsonaro, criticando o Brasil e parabenizando o Trump pela taxação ”, recordou Lula.