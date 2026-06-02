Edinho vê ação dos EUA contra Pix como "defesa de empresas de cartão"

A defesa do funcionamento do Pix é a principal tônica da reação do Planalto ao anúncio de que os Estados Unidos sobretaxariam em 25% produtos brasileiros importados para os norte-americanos - (crédito: Divulgação/PT)

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou nesta terça-feira (2/6) que as justificativas contrárias ao Pix para que os Estados Unidos anunciasse, nesta terça-feira (2/6), a taxação de 25% a alguns produtos brasileiros importados ao país atendem interesses de empresas norte-americanas de cartão de crédito.

Entre as alegações do Escritório Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) para definir a taxação ao Brasil, o órgão citou que o funcionamento do Pix gera concorrência desleal.

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“Mais uma vez, os Estados Unidos vêm com a conversa de tarifar as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos. Se isso já não fosse o bastante, ainda colocam em risco a utilização do Pix, como se o Pix fosse um mal à economia brasileira, como se o Pix fosse algo prejudicial. Não, é apenas a defesa de interesses das empresas de cartões de crédito que têm sede nos Estados Unidos”, disse Edinho, em vídeo publicado em seu perfil no X.

A defesa do funcionamento do Pix é a principal tônica da reação do Planalto ao anúncio de que os Estados Unidos podem sobretaxar em 25% produtos brasileiros exportados para os norte-americanos.

Na publicação do presidente do PT no X, também foi criticada uma possível participação da família do presidenciável do PL, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na decisão dos Estados Unidos de taxar algumas exportações brasileiras.

“Mais uma vez, a família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, vai até os Estados Unidos, faz uma reunião com Donald Trump, leva mentira e desinformação. Qual a consequência? O governo norte-americano, mais uma vez, vem com iniciativas para prejudicar a economia brasileira”, afirmou Edinho Silva.

Nós não podemos aceitar que se trabalhe contra os interesses do Brasil. Somos soberanos. pic.twitter.com/o4vNOZRcmQ



— Edinho Silva (@edinhosilva) June 2, 2026

Lula cobra telefonema de Trump

A imposição de tarifas ao Brasil sob a justificativa de que o Pix prejudicaria o ambiente econômico foi comentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, Donald Trump terá de dar explicações ao Brasil sobre essa medida.

“Trump, faz o seguinte, você disse que pintou uma química. Quem anunciou isso (a taxação) não foi você, e nem eu. Então, você me deve uma reunião, e eu lhe devo uma para você”, disse Lula, em discurso realizado na inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão, em Goiás.

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Também em sua comitiva ao município goiano, Lula citou nominalmente a família Bolsonaro como culpada pela nova tarifa norte-americana ao Brasil. O petista lembrou que, no ano passado, quando o presidente Donald Trump decidiu aplicar a primeira taxação, Flávio Bolsonaro agradeceu ao republicano em suas redes.

“Olha o que ele tuitou: ‘Obrigado, Trump. Faça o Brasil livre de novo, queremos o Magnitsky.’ A lei pune os brasileiros, que sequestra o dinheiro dos brasileiros que possam ter qualquer coisa nos EUA, inclusive o Alexandre de Moraes, que foi o ministro (do Supremo Tribunal Federal) que condenou o (Jair) Bolsonaro. (...) O outro filho dele também agradeceu ao presidente Trump: ‘Vamos em rumo à Lei Magnitsky’, Eduardo Bolsonaro, criticando o Brasil e parabenizando o Trump pela taxação ”, recordou Lula.