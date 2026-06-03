Flávio Bolsonaro e Cleitinho se reúnem para definir disputa em Minas

O senador Flávio Bolsonaro (PL) considera apoiar a pré-candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que pretende conquistar a cadeira de governador de Minas Gerais nas eleições de outubro. Os dois se encontrarão ao final da tarde desta quarta-feira (3/6) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, para definir apoio e a chapa escolhida.

Conforme apurado pelo jornal Estado de Minas, o interesse do republicano é bancar uma chapa puro-sangue na corrida eleitoral, tendo o também republicano Luis Eduardo Falcão, atual prefeito de Patos, como o vice-governador.

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O nome de Falcão foi cogitado pela influência e ampla rede que tem na região e em Minas Gerais como um todo, principalmente por ser o diretor da Associação Mineira de Municípios (AMM).

Cleitinho teria recebido a sinalização de apoio, mas pediu 10 dias para bater o martelo na candidatura.

Com Cleitinho e Falcão no governo mineiro, o movimento que pretende fazer o Partido Liberal é o lançamento de Marcelo Aro (PL), ex-secretário de governo, e de Domingos Sávio (PL), deputado federal, ao Senado.

Também ao Estado de Minas, o deputado estadual Bruno Engler afirmou que o apoio do PL à candidatura de Cleitinho depende apenas do “ok” do senador. Segundo ele, a articulação para o governo de Minas conta com Flávio como “peça chave”: “Essa decisão de caminhar com o Cleitinho passou pelo Flávio.”

Caso o senador decida não competir, o PL trabalha com duas alternativas internas: os empresários Flávio Roscoe, ex-presidente da Fiemg, e Vittorio Medioli, ex-prefeito de Betim, na Grande BH

