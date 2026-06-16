Helicópteros que se chocaram no Rio são suspeitos de táxi ilegal

O PP-MAC transportava Oliver Tree: há a suspeita de táxi aéreo ilegal. O proprietário foi multado pela Anac - (crédito: Fotos: Jet Photos)

A colisão entre dois helicópteros no domingo, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que deixou seis mortos, abriu uma investigação sobre a existência de linhas clandestinas e uso indevido de aeronaves para táxi aéreo. Isso porque, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), há denúncia de que o aparelho de prefixo PP-MAC, pilotado pelo comandante Alexandre de Souza, estaria realizando transporte remunerado de passageiros sem a necessária certificação. Ele conduzia Nickel Oliver Tree (cantor e produtor norte-americano, o Oliver Tree), Gaspar Prim Díaz (Youtuber e comediante argentino, o Gaspi), Lucas Brito Chaves Frota (produtor musical brasileiro radicado em Miami) e Lucas Vignale (diretor argentino de videoclipes). Todos morreram na tragédia.

A Anac já havia multado o proprietário do PP-MAC, o empresário Oswaldo de Luca Filho, em julho de 2025, por se recusar a apresentar documentos e informações exigidos em uma fiscalização. Como se tratava da primeira penalidade registrada, foi aplicada a quantia mínima prevista na regulamentação — multa de R$ 8 mil. Isso vai ao encontro de relatos de possíveis irregularidades operacionais, incluindo suposta manutenção vencida e inconsistências nos registros do diário de bordo do helicóptero.

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Um dos aparelhos havia partido do Aeroporto Santos Dumont, no Centro da capital fluminense, com destino à área de Guaratiba. O outro decolou do Aeroporto de Jacarepaguá e seguia para Angra dos Reis, na Costa Verde. As circunstâncias do encontro entre os dois aparelhos no espaço aéreo ainda são objeto de apuração.

Segundo a Anac, os dois helicópteros e os respectivos pilotos estavam com a documentação regular. Assim como o PP-MAC, o PR-DJJ (pilotado por Charles Marsillac, que também morreu na tragédia) tinha autorização apenas para operações de aviação privada. Essa modalidade é destinada ao uso exclusivo dos proprietários e convidados, sem qualquer remuneração ou compensação financeira. Caso seja comprovada a existência de transporte remunerado sem certificação, a prática será caracterizada como táxi-aéreo clandestino.

Até esta segunda-feira, cinco corpos haviam sido oficialmente identificados pelo Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto. O reconhecimento formal de Oliver Tree ainda aguardava conclusão e a Embaixada dos Estados Unidos acompanha o caso.

A morte de Oliver Tree repercutiu na imprensa norte-americana. O site TMZ relembrou momentos marcantes da trajetória do artista. O Page Six detalhou a dinâmica do acidente e destacou o início das investigações conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A revista Variety publicou um dos primeiros obituários dedicados ao cantor. O caso também foi noticiado por outros veículos norte-americanos, como Hoodline e Dexerto, além do britânico The Guardian e outras publicações europeias.

Turnê no Brasil

Tree estava viajando pelo Brasil após se apresentar em São Paulo, em 6 de junho. O cantor estava em turnê pela América Latina, tendo passado por México, Argentina e Chile antes do show na capital paulista.

Já Lucas Vignale foi identificado por meio de exames de DNA realizados com amostras fornecidas pelo pai e pelo irmão. Os procedimentos para o traslado à Argentina já foram iniciados e o sepultamento deverá ocorrer no Cemitério de La Chacarita, em Buenos Aires.

O produtor musical Lucas Frota, de 26 anos, foi velado no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju. Ele ganhou fama na música eletrônica e ficou conhecido por uma apresentação gravada no Cristo Redentor, em dezembro passado. Era enteado do desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Elton Martinez Leme.

*Estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi

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