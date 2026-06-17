Pacheco descarta relatar PEC do fim da escala 6x1 no Senado

A declaração encerra as especulações que apontavam o ex-presidente da Casa como um dos principais cotados para conduzir a matéria, conforme noticiado na imprensa - (crédito: Evandro Macedo/LIDE)

O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) descartou, nesta quarta-feira (17/6), a possibilidade de relatar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a escala 6x1 no Senado Federal. A declaração encerra as especulações que apontavam o ex-presidente da Casa como um dos principais cotados para conduzir a matéria, conforme noticiado na imprensa.

“Há vários senadores com o interesse de relatar essa proposta. Eu não estou nesse rol dos que pediram a relatoria. Eu não serei o relator dessa matéria”, afirmou o senador, durante o 7º Brasília Summit — Inteligência Artificial e o Impacto na Gestão Pública, realizado no Hotel Brasília Palace.

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Mesmo declinando da relatoria, Pacheco ressaltou que o texto da PEC tem um "teor adequado" e o debate é fundamental para o país. Para o senador, a condução da matéria deve ser inclusiva. "É importante ter esse debate dessa questão do fim da escala 6 por 1 e vamos buscar ouvir toda a sociedade, inclusive, especialmente os trabalhadores do Brasil, para termos a melhor decisão nos próximos dias", declarou.

A PEC, aprovada pela Câmara dos Deputados há cerca de três meses, ainda aguarda definição sobre a tramitação no Senado. O texto integra um conjunto de pautas acompanhadas de perto pelo governo federal e tem sido apontado como uma das propostas com potencial de mobilização popular no período eleitoral.

Apesar de afastar qualquer participação na relatoria da matéria, Pacheco confirmou ter sido procurado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para discutir a possibilidade de assumir a relatoria da PEC da Segurança Pública. “O que houve, por parte do presidente Alcolumbre, foi uma ponderação a mim sobre a PEC da Segurança. Se pudesse contribuir”, declarou.

Segundo o senador, ainda não há definição sobre quem ficará responsável pela matéria, uma vez que outros parlamentares também demonstraram interesse na função. Pacheco afirmou não ter buscado a relatoria, mas indicou que poderá colaborar caso seja escolhido pela presidência da Casa.

Ainda durante a entrevista coletiva, o senador reafirmou que deixará a vida pública ao término do mandato no Senado e que não pretende disputar as eleições deste ano. Pacheco era visto por aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como a principal alternativa para a disputa ao governo de Minas Gerais.

O senador também negou qualquer possibilidade de assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Ao comentar as especulações sobre uma eventual indicação à Corte, classificou o tema como uma “página virada” e reforçou a intenção de encerrar a trajetória política ao final do mandato.