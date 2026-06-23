GSI corrige portaria que trazia nomes "Fulano" e "Cicrano" no DOU

A retificação foi divulgada em edição extra do "Diário Oficial da União" desta segunda-feira (22/6) - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) publicou uma nova versão da portaria que trata da nomeação de assistentes para a Secretaria de Segurança Presidencial, após a divulgação de um texto que trazia os nomes fictícios "Fulano de Tal" e "Cicrano de Tal" entre os designados para as funções.

A retificação foi divulgada em edição extra do "Diário Oficial da União" desta segunda-feira (22/6). No documento corrigido, os nomes genéricos foram substituídos por três militares: dois sargentos da Marinha e uma sargento do Exército, que passam a ocupar os cargos previstos na norma. Um quarto militar, também sargento da Marinha, já constava na publicação inicial e permaneceu na versão atualizada.

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A portaria nº 172, datada de 19 de junho de 2026, mantém a assinatura de Vinícius Damasceno do Nascimento, diretor do Departamento de Gestão da Secretaria-Executiva do GSI.

O ato republicado traz ainda uma nota explicando a alteração: "Republicada por ter saído com incorreção do original no DOU Nº 114, na Seção 2, de 22 de junho de 2026, página 3".



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Mais cedo, após a repercussão do caso, o GSI já havia informado que faria a correção do documento ao Correio Braziliense.

Além da inclusão dos nomes fictícios, a primeira versão da portaria apresentava um erro de grafia ao registrar "Cicrano" com a letra "C". Segundo o dicionário Aulete, "Sicrano" é utilizado para se referir, de forma intencionalmente indeterminada, à segunda pessoa de uma sequência composta ainda por "fulano" e "beltrano".