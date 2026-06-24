Lula deve se encontrar com Haddad e Márcio França para decidir eleições em SP

Lula entre Haddad e Márcio França: encontro para definir chapa ao Governo de São Paulo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir, na tarde de hoje (24/6), com o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) e o ex-ministro do Empreendedorismo Márcio França (PSB). O encontro será em Brasília, mas ainda sem local e horário confirmados.

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Petistas têm defendido que França seja o vice na chapa de Haddad como forma de atrair votos que o petista não conseguiria e aumentar as chances de virada no segundo turno — viabilizada após a desistência de dois pré-candidatos, Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB).

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Contudo, o PSB tem uma ideia diferente do PT no que diz respeito à eleição em São Paulo. Na visão da legenda, a desistência dos outros dois nomes deixa a polarização ainda mais forte no estado, o que seria prejudicial para a campanha de Haddad contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Com isso, o partido de João Campos pretende levar a ideia de que o PSB lance o ex-ministro do empreendedorismo como um nome da terceira via, justamente para ceder um segundo palanque a Lula em São Paulo e atrair votos de um centro que deseja fugir do embate polarizado.

Fontes ligadas ao partido de Márcio França ouvidas pelo Correio afirmam que uma decisão deve sair desse encontro de hoje. E mesmo que não seja oficializado logo após a conversa, o martelo deve ser batido na hora de registrar as candidaturas. A sigla acredita que esse movimento pode despolarizar as eleições em São Paulo e aumentar a força de Haddad contra Tarcísio no segundo turno.

O encontro é para definir a composição da chapa em São Paulo, que tem passado por uma série de mudanças desde que o presidente Lula insistiu que Haddad disputasse o Palácio dos Bandeirantes em outubro. O nome para seu palanque em São Paulo era uma das escolhas pessoais do presidente, de acordo com fontes palacianas.



