Nas Entrelinhas: Cautela e caldo de galinha não farão mal a Lula nesta Copa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o senador Jaques Wagner (PT-BA), no Palácio da Alvorada, e combinou a imediata saída dele da liderança do governo no Senado. Foi a primeira conversa presencial entre eles desde que o parlamentar foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) sobre o Banco Master. O dia parece ter sido escolhido a dedo para aproveitar o lusco-fusco do jogo do Brasil com a Escócia, ontem. Se a conversa tivesse sido boa, os dois amigos teriam assistido à seleção brasileira em campo juntos. Ao contrário. Wagner deixou o Palácio da Alvorada e anunciou que sairá do cargo.

Lula operou a saída de Wagner da liderança do governo de maneira a que o amigo não se sentisse abandonado, nem complicasse ainda mais a situação eleitoral criada na Bahia pelo envolvimento de um prócer petista no escândalo. Com isso, o Palácio do Planalto espera esvaziar a narrativa da oposição de que o governo está comprometido com o escândalo. As suspeitas são pesadas: a PF investiga se Wagner recebeu R$ 3,5 milhões e um apartamento de luxo em Salvador.

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Embora o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad tenha dado o testemunho de que nunca recebeu quaisquer pedidos do líder do governo em favor do banqueiro Daniel Vorcaro, a pressão do PT para a saída de Wagner era muito grande. Ontem, o ministro do Trabalho e do Emprego, Luiz Marinho, representante da "República de São Bernardo" na Esplanada, dera um ultimato ao até então líder do governo. Afirmou, em entrevista coletiva, que se fosse ele o presidente da República, substituiria Wagner na liderança no Senado.

Se o jogo da seleção serviu para ofuscar a crise envolvendo o líder do governo, a postura de Lula em relação a Copa do Mundo vem sendo de cautela, apesar da piada de mau gosto e temerária em relação a Neymar, a quem chamou de "jogador em home office". A declaração provocou reação negativa de jogadores, como Lucas Paquetá, e deu de bandeja um meme para Flávio Bolsonaro, que fez um vídeo com inteligência artificial no qual leva Neymar de avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para jogar no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

O futebol nunca foi apenas um esporte no Brasil. Desde a conquista da primeira Copa do Mundo, em 1958, as vitórias da Seleção Brasileira foram incorporadas ao imaginário político nacional, transformando-se em símbolos de unidade, modernização, grandeza nacional e, às vezes, instrumentos de legitimação dos governos de turno. A relação entre presidentes da República e os títulos mundiais nas Copas do Mundo de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 revela muito sobre a história política do país.

Futebol e política

Quando o Brasil venceu sua primeira Copa, na Suécia, em 1958, o presidente era Juscelino Kubitschek. O país vivia um período de grande otimismo. Brasília estava sendo construída, a indústria automobilística se expandia e o lema "cinquenta anos em cinco" sintetizava a confiança no desenvolvimento acelerado. A conquista de Pelé, Garrincha, Didi e Zagallo foi interpretada como a prova de que o Brasil havia superado o complexo de inferioridade que carregava desde a derrota para o Uruguai, na Copa de 1950 — o traumático "Maracanazo".

Já no governo João Goulart, o país vivia uma forte instabilidade política. A renúncia de Jânio Quadros, em 1961, abrira uma crise institucional que levou à adoção temporária do parlamentarismo. Apesar da turbulência política, a seleção bicampeã, liderada por Garrincha após a lesão de Pelé, ofereceu um raro momento de consenso nacional, que favoreceu a vitória de Jango no plebiscito que aprovou a volta do presidencialismo, em janeiro de 1963. Mas a política já caminhava para a polarização que desembocaria no golpe militar de 1964.

Depois, a Copa também serviu para legitimar a permanência dos militares no poder e no endurecimento na repressão à oposição, que resultou em sequestros, assassinatos e desaparecimento de oposicionistas, muitos dos quais não pegaram em armas, como Rubens Paiva e Vladimir Herzog. Nenhuma vitória da Seleção foi tão explorada politicamente quanto a de 1970. O presidente Emílio Garrastazu Médici, no auge da ditadura militar, associou a conquista da Copa ao chamado "milagre econômico". A seleção de Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivellino, Gérson e Carlos Alberto tornou-se um poderoso instrumento de propaganda. O governo procurava associar esse crescimento à ideia de um Brasil forte, unido e vitorioso, com os slogan "Ame-o ou deixe-o" e "Pra frente, Brasil".

No governo de Itamar Franco, a conquista da Copa em 1994 serviria para a reconstrução da autoestima. O país saía do trauma do impeachment de Fernando Collor de Mello e enfrentava uma longa crise inflacionária. Naquele mesmo ano, o Plano Real começava a estabilizar a economia. A conquista nos Estados Unidos, liderada por Romário, Bebeto, Dunga e Taffarel, foi percebida como um símbolo de reconstrução nacional.

Seus efeitos políticos alcançaram a eleição de Fernando Henrique Cardoso, no rastro do Plano Real. Entretanto, o pentacampeonato conquistado pela Seleção comandada por Luiz Felipe Scolari e liderada por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, no último ano do governo FHC, não impediu que Lula, principal candidato de oposição, derrotasse o candidato governista, o ex-ministro da Saúde José Serra, que levou um "drible da vaca" nas eleições.



