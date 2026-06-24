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CRISE FAMILIAR

Após queixa de Michelle, Flávio Bolsonaro diz que "nada nem ninguém" o aborrece

Fala do pré-canditado a presidente foi dita cerca de uma hora depois de Michelle divulgar um vídeo relatando ter sido "desrespeitada" e "humilhada" pelo senador

Na live, o senador também anunciou que pretende retomar um canal de comunicação direta com apoiadores por meio de transmissões semanais, nos moldes das lives realizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro - (crédito: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)
Na live, o senador também anunciou que pretende retomar um canal de comunicação direta com apoiadores por meio de transmissões semanais, nos moldes das lives realizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro - (crédito: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), sem citar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ou responder às acusações feitas por ela, afirmou que "nada nem ninguém" o aborrece em dia de jogo da seleção brasileira. "Hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol", afirmou o parlamentar em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, durante jogo do Brasil e Escócia pela última rodada da fase de grupo da Copa do Mundo 20216.

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A fala do pré-candidato à presidência foi dita cerca de uma hora depois de Michelle divulgar um vídeo relatando ter sido "desrespeitada" e "humilhada" pelo senador. Na publicação, a ex-primeira-dama relatou um desentendimento com Flávio em meio às discussões internas do PL sobre alianças políticas no Ceará. Segundo ela, o senador foi ríspido durante uma ligação telefônica e afirmou que seria melhor que ela não participasse das decisões do partido.

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Michelle também disse que ouviu de Flávio Bolsonaro que ela teria chegado "ontem" à política e não entenderia do assunto. As declarações evidenciaram o desgaste entre integrantes da família Bolsonaro e ampliaram a crise interna no PL.

Lives semanais igual ao pai

Na live, o senador também anunciou que participará de um evento conservador na Argentina na próxima semana e disse que pretende retomar um canal de comunicação direta com apoiadores por meio de transmissões semanais, nos moldes das lives realizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Daqui a pouco vai ter um horário fixo para fazer como o presidente Bolsonaro fazia, falar dos assuntos da semana, rebater as mentiras e ter um canal de comunicação direto com cada um de vocês", declarou.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 24/06/2026 22:09 / atualizado em 24/06/2026 22:10
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