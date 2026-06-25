Lula parabeniza Colômbia após eleição e diz que amizade transcende ideologia

Lula pediu que Brasil e Colômbia sigam trabalhando juntos em benefício dos povos - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou, nesta quarta-feira (25/6), o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso pela vontade nas urnas, da escolha do novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo (21/6).

"A amizade entre o Brasil e a Colômbia, que transcende ideologias, é fundamental para a superação de desafios comuns como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado. Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos", disse Lula, nas redes sociais.

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Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. A amizade entre o Brasil e a Colômbia, que transcende ideologias, é fundamental para a… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciou De La Espriella como vencedor das eleições com 12.960.166 votos. O candidato da esquerda, Iván Cepeda, teve 12.708.312. Governos e políticos de direita na América Latina celebraram a eleição de Abelardo de la Espriella como novo presidente da Colômbia.

O presidente eleito prometeu uma aliança com a direita na América Latina, assim como com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que manifestou "apoio" em uma ligação telefônica.