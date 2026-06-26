Teresa Leitão assume missão de reorganizar base de Lula no Senado

Wagner e Teresa se cumprimentam. Primeira atribuição que ela tem é reconstruir a ponte entre Lula e Alcolumbre - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, ontem, a senadora Teresa Leitão (PT-PE) líder do governo no Senado. Ela substitui Jaques Wagner (PT-BA), que deixou a função pelo desgaste das investigações da Polícia Federal (PF) sobre o Banco Master. O nome da parlamentar era ventilado desde o fim de semana, quando o senador foi convencido a deixar o posto para não contaminar a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na frente de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa, segundo as recentes pesquisas de intenção de voto.

Uma das primeiras atribuições de Teresa será a reconstrução da ponte entre Lula e Davi Alcolumbre (União-AP), com quem tem bom relacionamento. Quando Wagner estava na liderança, ele e o presidente do Senado romperam devido à escolha do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a 11ª cadeira do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo pelo presidente da República. Alcolumbre queria Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e afastou-se de Wagner, segundo interlocutores, por que ele não trabalhou o nome do senador mineiro no Palácio do Planalto.

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Mas Teresa reúne fatores importantes para o exercício da liderança. Tem mandato até 2031, boa interlocução com Lula, trânsito entre lideranças do Senado e uma trajetória considerada inatacável por adversários políticos.

A escolha de Teresa foi anunciada por Lula nas redes sociais. Ela terá a responsabilidade de reorganizar a articulação no Senado, cujo maior sinal de desarrumação foi a derrota de Messias para o STF.

Na votação, em 29 de abril, Wagner e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, asseguravam que o advogado-geral da União seria aprovado para a Corte por algo em torno de 44 votos. A contagem final, porém, mostrou que faltaram 10 para alcançar a 11ª cadeira do Supremo. Os articuladores não teriam percebido uma frente trabalhando contra o AGU — que incluiu Alcolumbre e os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, ambos do STF.

Pouco depois da confirmação, Teresa divulgou nota em que agradece a confiança de Lula e afirmou que recebeu o convite na conversa que tiveram ontem de manhã.

Wagner — alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero por conta do relacionamento com Augusto Lima desde a privatização do Credicesta, cuja carteira foi assumida pelo Master — se concentrará na defesa sobre seu envolvimento no esquema e, também, na tentativa de se reeleger senador pela Bahia. Ela nega as irregularidades que lhe são atribuídas pela PF, embora não seja investigado no inquérito relacionado a Daniel Vorcaro no STF.



