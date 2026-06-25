Lula confirma envio de missão humanitária à Venezuela após terremotos

Segundo informações GO governo local, os sismos forma os mais fortes já captados nos últimos 100 anos - (crédito: Federico Parra/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (25/6) que enviará na manhã desta sexta-feira (26/6) uma missão humanitária de busca e resgate para a Venezuela, que foi atingida por dois terremotos e já registrou 188 mortos, mais de 1500 feridos e centenas de registros de pessoas ainda presas em escombros.

Pela rede social X (antigo Twitter), Lula disse que conversou por telefone com a presidenta encarregada da Venezuela Delcy Rodríguez, que ocupa o cargo desde que Nicolás Maduro foi deposto pelos Estados Unidos. “Conversei com a presidenta da Venezuela Delcy Rodríguez para prestar a solidariedade do governo brasileiro à população venezuelana vitimada pelos terremotos da quarta-feira e definir a melhor forma de prestarmos apoio ao país vizinho”, escreveu.

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Ele confirmou que enviará uma missão humanitária com 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e outros quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações. O grupo viajará em um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB), saindo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. “Com eles vão nove toneladas de equipamentos para ajudar na busca e socorro às vítimas”.

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O chefe do executivo afirmou ainda, que no sábado (27/6) enviará medicamentos e material médico. E que continuará acompanhando os trabalhos de resgate no país vizinho. “No sábado, enviaremos mais um voo com equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, cem purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias”, afirmou.

A Venezuela foi atingida na noite de quarta-feira (24/6), por dois terremotos, que atingiu principalmente a região norte do país, onde está localizado Caracas. Segundo informações GO governo local, os sismos forma os mais fortes já captados nos últimos 100 anos.