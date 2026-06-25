InícioPolítica
TERREMOTO

Lula confirma envio de missão humanitária à Venezuela após terremotos

Presidente enviará novo voo com equipamentos pata montar um hospital de campanha, além de medicamentos

Segundo informações GO governo local, os sismos forma os mais fortes já captados nos últimos 100 anos - (crédito: Federico Parra/AFP)
Segundo informações GO governo local, os sismos forma os mais fortes já captados nos últimos 100 anos - (crédito: Federico Parra/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (25/6) que enviará na manhã desta sexta-feira (26/6) uma missão humanitária de busca e resgate para a Venezuela, que foi atingida por dois terremotos e já registrou 188 mortos, mais de 1500 feridos e centenas de registros de pessoas ainda presas em escombros.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Pela rede social X (antigo Twitter), Lula disse que conversou por telefone com a presidenta encarregada da Venezuela Delcy Rodríguez, que ocupa o cargo desde que Nicolás Maduro foi deposto pelos Estados Unidos. “Conversei com a presidenta da Venezuela Delcy Rodríguez para prestar a solidariedade do governo brasileiro à população venezuelana vitimada pelos terremotos da quarta-feira e definir a melhor forma de prestarmos apoio ao país vizinho”, escreveu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ele confirmou que enviará uma missão humanitária com 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e outros quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações. O grupo viajará em um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB), saindo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. “Com eles vão nove toneladas de equipamentos para ajudar na busca e socorro às vítimas”.

O chefe do executivo afirmou ainda, que no sábado (27/6) enviará medicamentos e material médico. E que continuará acompanhando os trabalhos de resgate no país vizinho. “No sábado, enviaremos mais um voo com equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, cem purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias”, afirmou.

A Venezuela foi atingida na noite de quarta-feira (24/6), por dois terremotos, que atingiu principalmente a região norte do país, onde está localizado Caracas. Segundo informações GO governo local, os sismos forma os mais fortes já captados nos últimos 100 anos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 25/06/2026 18:58 / atualizado em 25/06/2026 19:03
SIGA
x