"Não queremos guerra, mas estaremos preparados", diz Lula ao lançar navio

"Não queremos guerra com ninguém. Mas nós estaremos preparados para defender os nossos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e 215 milhões de habitantes", declarou o presidente - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (26/6) que o Brasil precisa fortalecer sua capacidade de defesa diante do cenário de conflitos internacionais.

Em discurso, o presidente destacou que o país não busca confrontos, mas deve estar preparado para proteger sua soberania. A afirmação foi feita durante a cerimônia de lançamento e batismo da fragata Cunha Moreira (F202), em Itajaí, Santa Catarina.

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"Não queremos guerra com ninguém. Mas nós estaremos preparados para defender os nossos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e 215 milhões de habitantes", declarou.

A fala ocorreu durante a entrega da terceira embarcação da classe Tamandaré construída em território nacional. Lula relacionou os investimentos na indústria de defesa ao aumento das tensões geopolíticas no mundo, afirmando que o país não pode tratar o tema apenas como reposição de equipamentos antigos.

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Segundo o presidente, é necessário estabelecer um projeto estratégico de longo prazo para as Forças Armadas, compatível com a dimensão territorial e a importância do Brasil no cenário internacional.

Aumento de conflitos no mundo

Lula também ressaltou que a atual conjuntura mundial apresenta um elevado número de conflitos, e defendeu que a preparação militar é parte da garantia da soberania nacional. Para ele, investir em tecnologia, inovação e na indústria de defesa significa ampliar a capacidade do país de proteger seu território e seus interesses.

Ao comentar a entrega da nova fragata, o presidente afirmou que a embarcação representa mais do que um equipamento militar. "Isso não é apenas um navio. É o começo de um país que vai assumir, de fato, o direito de ser soberano, de tomar conta do seu nariz e estar preparado", afirmou.

Ainda durante o discurso, Lula lembrou que a indústria nacional de defesa enfrentou dificuldades nos últimos anos, e defendeu novos investimentos para fortalecer o setor, gerar conhecimento tecnológico e ampliar a autonomia brasileira na produção de equipamentos estratégicos.