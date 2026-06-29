Lula manda ministro da Defesa a Caracas para articular ajuda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou que o ministro da Defesa, José Múcio, desloque-se até Caracas para articular a ampliação da ajuda aos venezuelanos. A decisão foi tomada na semana passada.
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Múcio chega em Caracas na manhã de terça-feira (30/6), onde se reunirá com autoridades do governo venezuelano para reforçar o apoio do Brasil e oferecer mais assistência ao país, devastado por terremotos.
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De acordo com o Ministério da Defesa, até agora, o KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB) já fez quatro voos à Venezuela. Os militares levaram insumos, hospital de campanha, médicos e bombeiros.
O país foi atingido na semana passada por dois terremotos, ambos acima de 7 graus na Escala Richter, que deixaram um rastro de destruição nas cidades do país. O número de mortos passa de 1,4 mil, e a Organização das Nações Unidas (ONU) afirma que 68 mil pessoas estão desaparecidas.
Desde o primeiro terremoto, foram repatriados 13 brasileiros nessa mesma aeronave, de acordo com o governo.
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