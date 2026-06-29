Lula anuncia reforço de US$ 100 milhões anuais ao fundo do Mercosul

Recursos são usados para financiar projetos de infraestrutura nos países-membros do Mercosul - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciará, nesta terça-feira (30/6), a ampliação da participação financeira do Brasil no Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem).

A proposta prevê uma contribuição anual de US$ 100 milhões, o equivalente a cerca de R$ 518 milhões, e será formalizada durante a 68ª Cúpula do Mercosul, em Assunção, no Paraguai.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Focem é o principal instrumento de financiamento de projetos voltados à redução das desigualdades entre os membros do Mercosul. Os recursos são destinados a iniciativas de infraestrutura, logística, energia, saneamento, habitação e desenvolvimento regional, com prioridade para áreas de fronteira e regiões de menor desenvolvimento econômico.

O anúncio ocorre em meio às negociações para um novo ciclo do fundo. Ao ampliar antecipadamente a contribuição brasileira, o governo busca demonstrar compromisso com a continuidade do mecanismo e incentivar os demais integrantes do bloco a revisarem seus aportes. A renovação do Focem, entretanto, ainda depende de consenso entre os países e da aprovação pelos respectivos Legislativos nacionais.

Leia também: Lula sinaliza avanço em acordo entre Mercosul e Japão durante reunião bilateral no G7

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o fundo já financiou obras de rodovias, ferrovias, linhas de transmissão de energia, sistemas de saneamento, escolas, moradias e laboratórios.

Entre os projetos em andamento ou em fase de aprovação estão iniciativas voltadas à cidadania indígena em regiões de fronteira, melhorias de infraestrutura urbana em Bela Vista (MS) e a implantação de um parque tecnológico em Santana do Livramento (RS).

Ampliação dos acordos

Além da discussão sobre o Focem, a cúpula do Mercosul deve avançar na agenda de integração econômica do bloco. Estão previstas tratativas para o início das negociações de um acordo de livre comércio com o Panamá, além do aprofundamento das conversas com República Dominicana, Guiana, Suriname e Trinidad e Tobago.

Os líderes também devem discutir a implementação do acordo modernizado com o Chile e a atualização dos instrumentos comerciais firmados com Colômbia e Peru.