Milei recebe Flávio Bolsonaro e prevê avanço da direita no Brasil

O presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu na manhã desta segunda-feira (29/6) o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na Quinta de Olivos, residência oficial da Presidência argentina, em um encontro que reforçou a aproximação política entre os dois líderes.
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Segundo relatos da equipe do parlamentar, a reunião durou cerca de uma hora e teve como foco o cenário político da América do Sul, além das perspectivas para as eleições presidenciais brasileiras. Durante a conversa, Milei teria manifestado confiança no avanço das forças conservadoras na região e afirmado ter certeza de que a chamada “onda azul” chegará ao Brasil ainda neste ano.
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Flávio, que cumpre agenda em Buenos Aires desde o fim de semana, destacou ao presidente argentino a sequência de vitórias de partidos de direita em países sul-americanos, e avaliou que a disputa eleitoral brasileira poderá consolidar esse movimento no continente.
Projeção
A reunião ocorre em um momento em que Flávio busca fortalecer sua projeção internacional e estreitar relações com lideranças conservadoras da região. A estratégia faz parte do esforço de sua pré-campanha para ampliar o debate sobre economia, segurança pública e política externa.
A agenda do senador na Argentina continua nesta segunda-feira. À noite, ele participa como convidado de honra do jantar de encerramento da Latin America Chairmen’s Conference, evento que contará com uma palestra de Javier Milei e reunirá autoridades, empresários e lideranças políticas de diversos países.
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