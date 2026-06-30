InícioPolítica
STF

Defesa de Bolsonaro se reúne com Moraes e reforça pedido por domiciliar

Prazo para renovação da prisão domiciliar do ex-presidente venceu na quinta-feira passada (25/6), e os advogados argumentam que as condições de saúde de Bolsonaro justificam sua manutenção

Moraes analisa se o revólver encontrado com um segurança de Bolsonaro configura
Moraes analisa se o revólver encontrado com um segurança de Bolsonaro configura "falta grave" que possa comprometer a prisão domiciliar - (crédito: Luiz Silveira/STF)

Advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Paulo Cunha Bueno se reuniu nesta terça-feira (30/6) com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para reforçar o pedido de renovação da prisão domiciliar humanitária de seu cliente, e explicar a apreensão de uma arma de fogo registrada em nome de Bolsonaro durante blitz da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na semana passada.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Condenado pelo STF a 27 anos e três de prisão por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro cumpre pena em sua casa desde o final de março. A concessão da prisão domiciliar ao ex-presidente, por decisão de Moraes, prevê que essa condição tem que ser reavaliada a cada 90 dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Esse prazo venceu na quinta-feira passada (25), e a defesa tem afirmado que as condições de saúde do ex-presidente justificam a necessidade de cumprimento da pena em casa. Em seu perfil oficial no X, o advogado Cunha Bueno afirmou que Alexandre de Moraes demonstrou estar preocupado com as condições de saúde de Bolsonaro.

"Acabo de despachar, em reunião presencial, o pedido de continuidade do regime de prisão domiciliar humanitária em favor do presidente Jair Bolsonaro, com o ministro Alexandre de Moraes — relator do processo de execução penal da AP (Ação Penal) 2.268/STF. O ministro relator, com muita urbanidade, deu audição atenta aos argumentos trazidos — tanto no que tange à atual situação médica, quanto à questão referente à arma havida na residência — deixando assente sua preocupação em relação à condição de saúde e aos cuidados que vêm sendo dispensados", escreveu o advogado.

Prisão domiciliar excepcional

Segundo ele, foram "relevantes" os argumento levados no despacho para o pedido de renovação da domiciliar de Bolsonaro. "Tenho que os argumentos trazidos, sobre ambos os tópicos a serem apreciados, são relevantes e encontram-se com fundamentos bastantes para a manutenção do regime domiciliar, na medida em que o presidente, à notória evidência, ostenta os requisitos de cariz humanitário a justificar a custódia domiciliar excepcional", explicou.

Quanto à apreensão da arma de fogo, o ministro Alexandre de Moraes analisa se o revólver, que estava com um segurança de Bolsonaro no momento da blitz policial, configuraria uma “falta grave” que poderia comprometer a prisão domiciliar.

Saiba Mais

  • pedido para rever o passaporte retido ao STF foi oficializado por Bolsonaro na sexta
    Moraes analisa se o revólver encontrado com um segurança de Bolsonaro configura "falta grave" que possa comprometer a prisão domiciliar Foto: Antônio Augusto/TSE
  • 10/09/2025. Supremo Tribunal Federal (STF), durante o julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus. na foto, Ministro Alexandre de Moraes.
    Moraes analisa se o revólver encontrado com um segurança de Bolsonaro configura "falta grave" que possa comprometer a prisão domiciliar Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 30/06/2026 19:21
SIGA
x