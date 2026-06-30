Michelle Bolsonaro deixa comando do PL Mulher e cita família

Segundo nota divulgada pela ex-primeira-dama, a saída ocorreu após uma reflexão ao lado do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre o momento vivido pela família. - (crédito: Reprodução/Instagram)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deixou a presidência do PL Mulher na noite desta terça-feira (30/6). A decisão foi tomada após um encontro com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Segundo nota divulgada pela ex-primeira-dama, a saída ocorreu após uma reflexão ao lado do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre o momento vivido pela família. A ex-primeira dama estava no cargo desde 2023.

"Reuni-me com o presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar, integralmente, aos cuidados com o meu marido e minha filha", afirmou Michelle na nota.

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O afastamento ocorre após uma série de embates públicos com os enteados, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro (relembre abaixo).

No pronunciamento, Michelle também destacou as ações desenvolvidas enquanto ocupou o cargo, como a construção de "um grande exército de mulheres de bem que já começaram a transformar o Brasil e a corrigir os rumos da nossa Nação".

Além disso, a ex-primeira-dama agradeceu a Priscila Costa, então vice-presidente do PL Mulher, e a todas as presidentes estaduais e municipais. "Agradeço também ao presidente Valdemar pela autonomia que me concedeu e por ter confiado a mim tão nobre desafio", pontuou.

Não jogou a toalha, diz Damares

Logo após o anúncio, a senadora pelo Distrito Federal Damares Alves (PL-DF) parabenizou Michelle pela "entrega e por tantos avanços à frente do PL Mulher".

"Agora, você se afasta dessa liderança direta para cuidar da sua família e do nosso grande líder, que tanto precisa de você neste momento. Essa decisão só mostra o que sempre soubemos: você tem uma causa, e não um projeto de poder", afirmou a parlamentar.

Além disso, a senadora ressaltou que a ex-primeira-dama não estaria "jogando a toalha". "Ela plantou a semente e nos deu as ferramentas. O recado dela para cada uma de nós é claro: fiquem firmes! Estejam prontas para os desafios da política", concluiu.

Atritos com enteados

A crise entre Michelle e Flávio ganhou força após publicações feitas por ela nas redes sociais na semana passada. Em dois vídeos, a ex-primeira-dama afirmou ter sido “maltratada e desrespeitada” pelo senador e disse que ele teria sido ríspido durante uma discussão.

O desentendimento teve origem em uma divergência sobre a estratégia do PL no Ceará. Flávio Bolsonaro e integrantes da cúpula do partido defendem apoio a Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo estadual, enquanto Michelle se posiciona contra essa articulação.