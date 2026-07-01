Pressionado por críticas, Romário abre mão do salário durante a Copa

O senador Romário (PL-RJ) anunciou, na terça-feira (30/6), que abrirá mão do salário de parlamentar enquanto permanecer nos Estados Unidos acompanhando a Copa do Mundo. A decisão foi comunicada à Presidência do Senado e terá efeito retroativo entre 11 de junho e 19 de julho.
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Em pronunciamento por videoconferência no Plenário, Romário afirmou que devolverá aos cofres públicos qualquer valor eventualmente recebido no período. "Voluntariamente, abri mão do meu salário por todo o período em que estarei acompanhando a Copa", disse.
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Romário também explicou que decidiu não se licenciar do mandato para ter a possibilidade de votar a favor da proposta de emenda à Constituição (PEC) que extingue a escala de trabalho 6x1. "A tecnologia moderna permite que eu me conecte por vídeo, como estou fazendo agora, e dê o meu voto", afirmou.
A viagem teve início em 10 de junho e pretende permanecer nos EUA até a fim da competição, marcada para 19 de julho. Desde então, a atuação simultânea como senador e comentarista esportivo na cobertura da Copa pela CazéTV foi criticada nas redes sociais e entre integrantes do Congresso.
Em nota de 15 de junho, a assessoria do Senado reforçou que "não há impedimento" ao trabalho adicional de Romário e apontou que o senador comunicou "compromissos pessoais" a Casa. Em ofício encaminhado à presidência da Casa, o parlamentar informou que a viagem não se tratava de missão oficial, mas de compromissos pessoais.
A assessoria do parlamentar afirmou que Romário manterá as atividades parlamentares remotamente durante o período em que estiver nos EUA. A equipe afirma que Romário continuará acompanhando as pautas do Congresso Nacional e participará remotamente das sessões semipresenciais e das votações. Os gabinetes do parlamentar em Brasília e no Rio de Janeiro também seguem em funcionamento.