PF está perto de concluir primeiros relatórios do caso Master

A Polícia Federal espera concluir nos próximos dias os primeiros relatórios do caso envolvendo o Banco Master. A corporação dividiu a investigação Compliance Zero, que apura as fraudes envolvendo o banco de Daniel Vorcaro, em diversas partes, para facilitar a fluidez das diligências.

Os primeiros relatórios serão enviados ao Supremo Tribunal Federal (STF) ainda neste mês. No entanto, outras diligências continuarão em andamento, inclusive a apuração relacionada aos recursos enviados ao filme Dark Horse, que conta a vida de Jair Bolsonaro.

A suspeita é de que o longa tenha sido usado para lavagem de dinheiro. A abertura de investigação foi autorizada na semana passada pelo ministro André Mendonça. Um dos alvos do inquérito é o senador Flávio Bolsonaro, que aparece em conversas com Daniel Vorcaro. Na gravação, ele pede dinheiro que seria para a produção do filme.

A Polícia Federal teve conhecimento do caso após publicação de reportagem do Intercept Brasil. No entanto, o áudio está em um dos celulares apreendidos com Vorcaro, o que gera elementos para uma investigação formal.