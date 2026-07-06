PGR quer que PF ouça Flávio em investigação sobre calúnia contra Lula

Para a PF, ficou evidente o cometimento de crime por parte do filho de Bolsonaro - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu, nesta segunda-feira (6/7), que a Polícia Federal ouça o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma investigação que apura o suposto crime de calúnia por parte do congressista contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O processo tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

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Em uma postagem na rede social X (antigo Twitter), Flávio ligou Lula ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A publicação ocorreu em janeiro deste ano. A PGR defendeu que uma retratação poderia encerrar o caso. "Remanesce a necessidade de oitiva do Sr. Flávio Nantes Bolsonaro, medida de especial relevância, sobretudo em razão da possibilidade de retratação, capaz de isentar o investigado de pena", afirma o documento assinado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.

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Após oitiva do senador, a Procuradoria afirma que o inquérito deve retornar ao órgão, para produção de relatório final sobre o caso. "A manifestação é, assim, pelo retorno dos autos à Polícia Federal a fim de que seja realizada a oitiva do investigado. Após, requer nova concessão de vistas para manifestação sobre o relatório conclusivo das investigações", destaca o texto.

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A Polícia Federal já tinha encerrado as investigações sobre o caso no âmbito da corporação, entendendo que ficou evidente o cometimento de crime por parte do parlamentar. A postagem de Flávio afirmava que Lula seria delatado pelo ditador Nicolás Maduro, que foi capturado e preso pelos Estados Unidos.

"Fica claro, portanto, que o senador Flávio Bolsonaro, através de sua postagem, imputou falsamente ao presidente Lula o cometimento dos crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de arma e lavagem de dinheiro, crimes estes expressamente tipificados em nosso ordenamento jurídico", diz o relatório da PF.