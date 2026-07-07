Paraná Pesquisas: Daniel Vilela lidera disputa pelo governo de Goiás

Além de liderar a corrida eleitoral para o governo de Goiás, a gestão de Daniel Vilela é aprovada por 74,5% dos entrevistados - (crédito: Reprodução/Portal Goiás)

Levantamento divulgado na segunda-feira (6/7) pelo Instituto Paraná Pesquisas indica que o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), aparece na dianteira da disputa pelo Palácio das Esmeraldas nas eleições de 2026. No cenário estimulado para o primeiro turno, ele tem 44,4% das intenções de voto.

Vilela assumiu o comando do Executivo estadual em março deste ano, após o então governador Ronaldo Caiado (PSD) deixar o cargo para oficializar sua pré-candidatura à Presidência da República. Antes disso, ele exercia o mandato de vice-governador, eleito na chapa liderada por Caiado.

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Na sequência da pesquisa eleitoral está o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que registra 25,4% das intenções de voto. O senador Wilder Morais (PL) aparece em terceiro lugar, com 11,5%.

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O levantamento também inclui o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT), citado por 3,3% dos entrevistados, e o ex-vereador Telemaco Brandão (Novo), que soma 1,1%. Os votos brancos e nulos representam 8,8% do total, enquanto 5,5% dos eleitores afirmaram não saber em quem votar ou preferiram não responder.



Disputa pelo Senado

A pesquisa também simulou o cenário para a eleição ao Senado Federal, que em 2026 terá duas cadeiras em disputa por Goiás. Por esse motivo, cada entrevistado pôde mencionar até dois candidatos, fazendo com que a soma dos percentuais ultrapasse 100%.

Nesse recorte, a ex-primeira-dama de Goiás Gracinha Caiado (União Brasil) lidera as intenções de voto, com 35,1%. Em seguida aparecem o senador Vanderlan Cardoso (PSD), com 25,8%, e o deputado federal Gustavo Gayer (PL), que alcança 21,2%.

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Também figuram entre os mais citados o deputado Zacharias Calil (União Brasil), com 19,8%, e Gustavo Mendanha (PRD), mencionado por 15,5% dos entrevistados. Os votos brancos e nulos correspondem a 9,5%, enquanto 7,6% declararam não saber ou optaram por não responder.



Aprovação do governo

Além das intenções de voto, o levantamento avaliou a percepção dos eleitores sobre a administração de Daniel Vilela. Conforme os dados, 74,5% dos entrevistados aprovam a gestão estadual.

Na avaliação qualitativa, 54,1% classificam o governo como "ótimo" ou "bom". Em contrapartida, 11,7% consideram a administração "ruim" ou "péssima".



Dados técnicos

O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º GO-01366/2026 e realizado entre os dias 3 e 5 de julho de 2026, por meio de entrevistas presenciais e domiciliares. Ao todo, foram ouvidos 1.300 eleitores distribuídos em 61 municípios de Goiás.

Segundo o instituto, a amostra é representativa do eleitorado goiano e proporciona grau de confiança de 95%, com margem de erro estimada em 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos nos resultados gerais.

A seleção dos entrevistados ocorreu em três etapas. Inicialmente, foram sorteados os municípios pelo método de Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT), com base na população eleitoral. Em seguida, o mesmo critério foi utilizado para definir as localidades onde seriam realizadas as entrevistas. Na etapa final, os participantes foram escolhidos por meio de cotas proporcionais de gênero, faixa etária, escolaridade e renda domiciliar.

O Instituto Paraná Pesquisas informou ainda que o trabalho de campo foi conduzido por entrevistadores e supervisores treinados e que, durante a coleta, ao menos 30% dos questionários passaram por auditoria para verificar tanto a correta aplicação das entrevistas quanto a adequação dos participantes às cotas da pesquisa.

