Flávio Bolsonaro adia agenda em Pernambuco para ficar mais um dia nos EUA

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), confirmou nesta terça-feira (7/7) que precisará adiar a agenda prevista para a próxima quinta-feira (9), no Recife, após decidir permanecer nos Estados Unidos por mais tempo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar afirmou que o compromisso será remarcado.

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Flávio disse que a extensão da viagem ao território norte-americano impossibilitou seu retorno ao Brasil a tempo de cumprir a agenda em Pernambuco. Segundo ele, uma nova data será definida para o encontro com apoiadores no estado.

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“Infelizmente, vou ter que adiar a nossa agenda em Pernambuco porque vou precisar permanecer mais um dia aqui nos Estados Unidos. Assim que possível, remarcaremos esse encontro”, afirmou o senador no vídeo.

Flávio Bolsonaro participa hoje de uma audiência pública promovida pelo United States Trade Representative (USTR), órgão do governo dos Estados Unidos responsável pela política comercial do país. Segundo auxiliares da pré-campanha do parlamentar, o discurso terá como principal objetivo desvincular sua recente viagem a Washington do tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump contra produtos brasileiros.

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A visita ao Recife estava prevista para ocorrer no Mar Hotel, em Boa Viagem, como parte da agenda política do parlamentar. A expectativa agora é que o Partido Liberal (PL) anuncie uma nova data para o evento nas próximas semanas.