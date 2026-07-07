Estudo aponta Nikolas Ferreira como líder da direita nas redes sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) liderou com ampla vantagem o ranking de relevância nas redes sociais elaborado pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados. O estudo, que analisou o desempenho de 15 parlamentares entre 1º de fevereiro e 30 de abril de 2026, atribuiu ao mineiro 80,29 pontos no Índice de Relevância nas Redes (IR² Nexus), em uma escala de zero a 100. O resultado representa mais que o dobro da pontuação obtida pelo segundo colocado, Fábio Teruel (MDB-SP), que alcançou 35,92 pontos.

O levantamento considerou quatro critérios para medir a performance digital dos deputados: frequência de publicações, volume de interações, número de seguidores e média de interações por postagem. Ao todo, foram analisados os perfis oficiais de cinco deputados de direita, cinco de centro e cinco de esquerda nas plataformas Instagram, X, Facebook, YouTube e TikTok. Segundo a metodologia da Nexus, a pontuação reflete o desempenho relativo de cada perfil dentro do grupo avaliado em cada rede social.



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Direita na frente

Os 15 deputados analisados somaram 8.595 publicações e movimentaram aproximadamente 865 milhões de interações durante o período. Mais da metade desse engajamento — 52,6% — concentrou-se nos parlamentares de direita, que registraram média de 137 mil interações por publicação, mais que o dobro da média observada entre os representantes da esquerda, de cerca de 65 mil. O grupo de centro respondeu por 27,1% das interações totais, enquanto a esquerda concentrou 20,3%.

Além da liderança no índice geral, Nikolas Ferreira apresentou o melhor desempenho em três das cinco plataformas avaliadas: Instagram, X e TikTok. De acordo com o estudo, o deputado acumulou 184 milhões de interações no trimestre, com média de 326 mil interações por publicação, mesmo mantendo uma frequência menor de postagens em algumas redes. Segundo a Nexus, seus conteúdos são marcados por críticas ao governo federal, debates sobre valores familiares e alegações de perseguição institucional, adaptando a linguagem conforme o formato de cada plataforma.

O segundo lugar ficou com Fábio Teruel, que liderou os rankings específicos do YouTube e do Facebook. O parlamentar registrou 29,2 milhões de interações no período com conteúdos voltados principalmente para transmissões de orações e mensagens de motivação cristã, sem manter perfil ativo no X. Já o terceiro colocado foi Gustavo Gayer (PL-GO), que obteve 25,81 pontos no índice global e acumulou 258 milhões de interações, impulsionado principalmente pelo YouTube e pelo TikTok. O levantamento aponta que sua estratégia combina alta frequência de publicações e conteúdos de confronto político direcionados ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Na sequência do ranking aparecem Erika Hilton (PSol-SP) e André Janones (Rede-MG), que completam as cinco primeiras posições do IR² Nexus. Segundo a análise, Erika Hilton concentra sua comunicação em pautas relacionadas a direitos civis, combate à transfobia e à defesa do fim da escala de trabalho 6x1, enquanto Janones aposta em conteúdos de rápida circulação voltados para denúncias e mobilização de seus seguidores. Para o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, os resultados demonstram que cada plataforma possui dinâmicas próprias de engajamento e que diferentes narrativas conseguem mobilizar públicos distintos conforme o ambiente digital.