Flávio diz ter defendido Brasil e critica ausência do governo nos EUA

"O único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele", afirmou Flávio - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta terça-feira (7/7), que fez uma “defesa do Brasil” durante participação em uma audiência pública promovida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês).

O parlamentar participou da sessão que reúne contribuições sobre a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos envolvendo o Brasil e a possibilidade de adoção de novas tarifas.

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Após a audiência, Flávio disse que sua manifestação buscou combater tanto a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros quanto fazer críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Acabamos de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele”, afirmou.

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Segundo o senador, representantes de empresas, advogados e empresários compareceram à audiência para defender os interesses comerciais brasileiros, mas não havia integrantes do governo federal acompanhando a sessão.

“Acho que tinha todo mundo lá. Os defensores das empresas, dos produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nem umzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa nesse tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos, e ele vai tomar a decisão, a decisão dele política no final”, declarou.

Na avaliação de Flávio, sua participação foi positiva. “Então, fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí, vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil", emendou.

Embate eleitoral

O parlamentar também relacionou sua atuação à pré-candidatura ao Palácio do Planalto, afirmando que atua em defesa dos interesses nacionais mesmo sem ocupar a Presidência da República.

“Estou aqui fazendo a minha parte, mesmo sem ser o presidente da República do Brasil ainda, estou aqui fazendo o meu trabalho, defendendo aquilo que eu acredito, defendendo os interesses do povo brasileiro", comentou o senador.

Ao final da declaração, Flávio voltou a fazer ataques ao governo do PT, responsabilizando a gestão petista por priorizar disputas políticas em vez da defesa dos interesses econômicos do país.

“E aí, gente, vocês sabem, né? O PT, ó, é o Partido das Taxas. (…) Esse é o PT que a gente tem hoje. Tá pensando em disputa de poder, ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Sigo defendendo os brasileiros, enquanto o Lula segue defendendo os bandidos brasileiros”, arrematou.

Membros da gestão petista relembram que “a família Bolsonaro é responsável” pelas taxações contra o Brasil. Eles citam a reunião do senador com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e com Trump, que foi seguida da nova taxação.