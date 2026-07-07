Flávio e Eduardo Bolsonaro culpam governo por risco de "tarifaço" americano

Os dois participaram da audiência, etapa considerada decisiva antes da conclusão da investigação comercial aberta contra o Brasil e da definição das medidas, prevista para 15 de julho. - (crédito: Reprodução/Instagram)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro criticaram, em vídeo divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (7/7), a ausência de representantes oficiais do governo brasileiro na audiência pública realizada em Washington, nos Estados Unidos, para avaliar a imposição de novas tarifas sobre produtos brasileiros.

Os dois participaram da audiência promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), etapa considerada decisiva antes da conclusão da investigação comercial aberta contra o Brasil e da definição das medidas, prevista para 15 de julho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Flávio Bolsonaro adia agenda em Pernambuco para ficar mais um dia nos EUA

Apesar de não ter se inscrito para participar das audiências públicas promovidas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), o governo brasileiro enviou representantes da Embaixada do Brasil em Washington para acompanhar as sessões e tomar conhecimento dos argumentos apresentados.

Segundo o entendimento do governo, as audiências têm caráter consultivo e não constituem o foro mais adequado para negociações. A avaliação é que as tratativas efetivas ocorrem nas conversas técnicas e de alto nível mantidas entre os dois países nas últimas semanas, com novas reuniões previstas para os próximos dias.

No vídeo, Flávio Bolsonaro disse ter ficado impressionado pela ausência de integrantes do governo federal e sugeriu que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não teria interesse em reverter a proposta de sobretaxas."Claramente parece que eles querem essa tarifa, achando que isso pode ter algum retorno eleitoral para eles, ao invés de colocar em primeiro lugar vários interesses do povo brasileiro", afirmou o senador.

Leia também: Flávio diz ter defendido Brasil e critica ausência do governo nos EUA

Eduardo Bolsonaro, por sua vez, atribuiu ao governo brasileiro a responsabilidade pela investigação conduzida pelos Estados Unidos. Segundo ele, o relatório produzido pelas autoridades americanas reúne questionamentos que, na avaliação do USTR, afetam o ambiente de negócios entre os dois países. "A gente está falando é de uma investigação de mais de um ano que identificou falta de combate à corrupção, censura, entre outras ações que são danosas ao Brasil, mas também aos Estados Unidos", disse.

O ex-deputado também afirmou que Flávio Bolsonaro foi o único brasileiro a apresentar uma defesa de caráter político durante as sessões da audiência. Flávio e Eduardo afirmaram, ainda, que permanecerão nos Estados Unidos por mais um dia para manter reuniões e dar continuidade às articulações com autoridades americanas. Segundo Eduardo Bolsonaro, a decisão foi tomada diante da avaliação de que a atuação junto ao governo dos Estados Unidos ainda pode influenciar o desfecho do processo.

A audiência realizada em Washington encerra a fase de manifestações públicas da investigação conduzida pelo USTR. O órgão recomendou a aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros após apontar preocupações relacionadas, entre outros temas, ao sistema de pagamentos Pix, políticas para o etanol, desmatamento, corrupção e pirataria. Uma segunda proposta de sobretaxa de 12,5% também está em análise, o que poderá elevar a carga tarifária total para até 37,5%.