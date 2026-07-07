Câmara analisará convocação de Vieira após documento citar risco de ação militar dos EUA

Caso o requerimento seja aprovado, Mauro Vieira terá de comparecer à comissão para explicar o posicionamento adotado pelo Itamaraty - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (Creden) da Câmara dos Deputados deve analisar, nesta quarta-feira (8/7), um requerimento que convoca o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a prestar esclarecimentos sobre um documento encaminhado pelo Itamaraty à Casa.

No texto, o ministério afirma que uma eventual classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pelos Estados Unidos pode abrir espaço para o emprego de força militar norte-americana em território brasileiro.

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Caso o requerimento seja aprovado, Mauro Vieira terá de comparecer à comissão para explicar o posicionamento adotado pelo Ministério das Relações Exteriores.

"Diante da fragilidade e da precariedade das respostas à vida do Itamaraty, nós já protocolamos hoje na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Relações Internacionais a convocação do ministro Mauro Vieira para que ele possa vir aqui nesta Casa de forma objetiva", afirmou o parlamentar.

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Senado já aprovou

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (7), um convite para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, preste esclarecimentos ao colegiado sobre declarações envolvendo a possível classificação do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas pelos Estados Unidos.

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O requerimento (REQ 16/2026 – CRE) é de autoria do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que questiona a afirmação feita por Vieira de que uma eventual classificação das facções como terroristas poderia abrir margem para uma atuação militar norte-americana em território brasileiro.