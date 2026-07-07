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Câmara analisará convocação de Vieira após documento citar risco de ação militar dos EUA

Requerimento da Comissão de Relações Exteriores cobra explicações do chanceler sobre documento que cita risco de uso da força militar dos EUA em território brasileiro

Caso o requerimento seja aprovado, Mauro Vieira terá de comparecer à comissão para explicar o posicionamento adotado pelo Itamaraty - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Caso o requerimento seja aprovado, Mauro Vieira terá de comparecer à comissão para explicar o posicionamento adotado pelo Itamaraty - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (Creden) da Câmara dos Deputados deve analisar, nesta quarta-feira (8/7), um requerimento que convoca o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a prestar esclarecimentos sobre um documento encaminhado pelo Itamaraty à Casa.

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No texto, o ministério afirma que uma eventual classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pelos Estados Unidos pode abrir espaço para o emprego de força militar norte-americana em território brasileiro.

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Caso o requerimento seja aprovado, Mauro Vieira terá de comparecer à comissão para explicar o posicionamento adotado pelo Ministério das Relações Exteriores.

"Diante da fragilidade e da precariedade das respostas à vida do Itamaraty, nós já protocolamos hoje na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Relações Internacionais a convocação do ministro Mauro Vieira para que ele possa vir aqui nesta Casa de forma objetiva", afirmou o parlamentar.

Senado já aprovou

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (7), um convite para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, preste esclarecimentos ao colegiado sobre declarações envolvendo a possível classificação do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas pelos Estados Unidos.

O requerimento (REQ 16/2026 – CRE) é de autoria do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que questiona a afirmação feita por Vieira de que uma eventual classificação das facções como terroristas poderia abrir margem para uma atuação militar norte-americana em território brasileiro.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/07/2026 17:28 / atualizado em 07/07/2026 17:29
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