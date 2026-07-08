Pesquisa Meio/Ideia: Lula lidera todos cenários para as eleições de 2026

O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro lideram as intenções de voto na pesquisa Meio/Ideia para o pleito de 2026 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Andressa Anholete/Agência Senado)

A pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira (8/7), mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece na liderança das intenções de voto para a eleição presidencial de 2026. O levantamento avaliou cenários de primeiro e segundo turno, considerando diferentes adversários do atual chefe do Executivo.

No cenário estimulado em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece como principal representante da direita, Lula registra 40,4% das intenções de voto, enquanto o parlamentar alcança 32%. Os demais candidatos aparecem com índices bastante inferiores.

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Depois dos dois primeiros colocados, o terceiro maior percentual é de Ronaldo Caiado (PSD), com 4%. Os demais concorrentes aparecem da seguinte forma:

Romeu Zema (Novo): 2,5%;

Aécio Neves (PSDB): 2%;

Renan Santos (Missão): 2%;

Augusto Cury (Avante): 1,5%;

Joaquim Barbosa (DC): 0,5%;

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,5%;

Rui Costa Pimenta (PCO): 0,4%;

Samara Martins (UP): 0,4%;

Hertz Dias (PSTU): 0,1%;

Edmilson Costa (PCB): 0,1%;

Outros: 0%;

Branco, nulo ou nenhum: 4,1%;

Não souberam responder: 9,5%.

O instituto também simulou um cenário com Michelle Bolsonaro (PL) no lugar de Flávio Bolsonaro. Nessa hipótese, Lula mantém os mesmos 40,4%, enquanto a ex-primeira-dama aparece com 29,4%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ocupa a terceira posição, com 7%.

Na sequência aparecem:

Romeu Zema: 4,4%;

Renan Santos: 3,5%;

Aécio Neves: 3,2%;

Augusto Cury: 2,5%;

Joaquim Barbosa: 0,6%;

Cabo Daciolo: 0,4%;

Hertz Dias: 0,1%;

Rui Costa Pimenta: 0,1%;

Edmilson Costa: 0,1%;

Samara Martins: 0,1%;

Branco, nulo ou nenhum: 2,6%;

Não souberam responder: 5,7%.

Simulações de segundo turno

Além dos cenários de primeiro turno, o levantamento mediu eventuais disputas diretas entre Lula e possíveis adversários. Em todas as simulações apresentadas pelo instituto, o presidente Lula aparece numericamente à frente.

No confronto com Flávio Bolsonaro, Lula soma 45% das intenções de voto, enquanto o senador registra 40%. O percentual representa uma oscilação em relação ao levantamento anterior, quando o petista tinha 46,5% e Flávio, 41,4%. Brancos e nulos chegam a 10,5%, enquanto 4,5% não souberam responder.

Nos demais cenários, os resultados foram os seguintes:

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula: 45%;

Michelle Bolsonaro: 36%;

Branco/nulo: 11%;

Não sabe: 8%.

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 45%;

Ronaldo Caiado: 37,6%;

Branco/nulo: 11%;

Não sabe: 6,4%.

Lula x Romeu Zema



Lula: 45%;

Romeu Zema: 37%;

Branco/nulo: 11,9%;

Não sabe: 6,1%.

Lula x Renan Santos

Lula: 45%;

Renan Santos: 33%;

Branco/nulo: 13,4%;

Não sabe: 8,6%.

Lula x Joaquim Barbosa

Lula: 45%;

Joaquim Barbosa: 23%;

Branco/nulo: 18,6%;

Não sabe: 13,4%.

Avaliação do governo

A pesquisa também mediu a percepção dos brasileiros sobre a administração federal. Segundo o levantamento, 48,5% dos entrevistados desaprovam o governo Lula, enquanto 46,5% afirmam aprová-lo. Outros 4,9% disseram não saber ou preferiram não responder.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em maio, os indicadores oscilaram dentro da margem de erro. A taxa de aprovação passou de 46,6% para 46,5%, enquanto a desaprovação recuou de 51,4% para 48,5%.

O Instituto ainda perguntou aos participantes como classificam a gestão do presidente. Para 41% dos entrevistados, o governo é "ruim" ou "péssimo". Já 32,5% consideram a administração "ótima" ou "boa". Outros 24,5% avaliam a gestão como regular, enquanto 2% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Dados técnicos

A pesquisa eleitoral do instituto Meio/Ideia está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05628/2026-BRASIL.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 3 e 6 de julho de 2026, por meio de pesquisa quantitativa com aplicação de questionário estruturado em entrevistas telefônicas. Ao todo, foram ouvidos 1.500 eleitores com 16 anos ou mais.

O levantamento tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A composição da amostra utilizou como referência dados da PNAD 2025, do Censo 2022 do IBGE e do TSE 2025.

Em razão dos arredondamentos, a soma dos percentuais pode variar entre 99% e 101%.