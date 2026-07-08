Pesquisa Meio/Ideia: Lula lidera todos cenários para as eleições de 2026

A pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira (8/7), mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece na liderança das intenções de voto para a eleição presidencial de 2026. O levantamento avaliou cenários de primeiro e segundo turno, considerando diferentes adversários do atual chefe do Executivo.
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No cenário estimulado em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece como principal representante da direita, Lula registra 40,4% das intenções de voto, enquanto o parlamentar alcança 32%. Os demais candidatos aparecem com índices bastante inferiores.
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Depois dos dois primeiros colocados, o terceiro maior percentual é de Ronaldo Caiado (PSD), com 4%. Os demais concorrentes aparecem da seguinte forma:
- Romeu Zema (Novo): 2,5%;
- Aécio Neves (PSDB): 2%;
- Renan Santos (Missão): 2%;
- Augusto Cury (Avante): 1,5%;
- Joaquim Barbosa (DC): 0,5%;
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,5%;
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0,4%;
- Samara Martins (UP): 0,4%;
- Hertz Dias (PSTU): 0,1%;
- Edmilson Costa (PCB): 0,1%;
- Outros: 0%;
- Branco, nulo ou nenhum: 4,1%;
- Não souberam responder: 9,5%.
O instituto também simulou um cenário com Michelle Bolsonaro (PL) no lugar de Flávio Bolsonaro. Nessa hipótese, Lula mantém os mesmos 40,4%, enquanto a ex-primeira-dama aparece com 29,4%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ocupa a terceira posição, com 7%.
Na sequência aparecem:
- Romeu Zema: 4,4%;
- Renan Santos: 3,5%;
- Aécio Neves: 3,2%;
- Augusto Cury: 2,5%;
- Joaquim Barbosa: 0,6%;
- Cabo Daciolo: 0,4%;
- Hertz Dias: 0,1%;
- Rui Costa Pimenta: 0,1%;
- Edmilson Costa: 0,1%;
- Samara Martins: 0,1%;
- Branco, nulo ou nenhum: 2,6%;
- Não souberam responder: 5,7%.
Simulações de segundo turno
Além dos cenários de primeiro turno, o levantamento mediu eventuais disputas diretas entre Lula e possíveis adversários. Em todas as simulações apresentadas pelo instituto, o presidente Lula aparece numericamente à frente.
No confronto com Flávio Bolsonaro, Lula soma 45% das intenções de voto, enquanto o senador registra 40%. O percentual representa uma oscilação em relação ao levantamento anterior, quando o petista tinha 46,5% e Flávio, 41,4%. Brancos e nulos chegam a 10,5%, enquanto 4,5% não souberam responder.
Nos demais cenários, os resultados foram os seguintes:
Lula x Michelle Bolsonaro
- Lula: 45%;
- Michelle Bolsonaro: 36%;
- Branco/nulo: 11%;
- Não sabe: 8%.
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula: 45%;
- Ronaldo Caiado: 37,6%;
- Branco/nulo: 11%;
- Não sabe: 6,4%.
Lula x Romeu Zema
- Lula: 45%;
- Romeu Zema: 37%;
- Branco/nulo: 11,9%;
- Não sabe: 6,1%.
Lula x Renan Santos
- Lula: 45%;
- Renan Santos: 33%;
- Branco/nulo: 13,4%;
- Não sabe: 8,6%.
Lula x Joaquim Barbosa
- Lula: 45%;
- Joaquim Barbosa: 23%;
- Branco/nulo: 18,6%;
- Não sabe: 13,4%.
Avaliação do governo
A pesquisa também mediu a percepção dos brasileiros sobre a administração federal. Segundo o levantamento, 48,5% dos entrevistados desaprovam o governo Lula, enquanto 46,5% afirmam aprová-lo. Outros 4,9% disseram não saber ou preferiram não responder.
Em relação ao levantamento anterior, divulgado em maio, os indicadores oscilaram dentro da margem de erro. A taxa de aprovação passou de 46,6% para 46,5%, enquanto a desaprovação recuou de 51,4% para 48,5%.
O Instituto ainda perguntou aos participantes como classificam a gestão do presidente. Para 41% dos entrevistados, o governo é "ruim" ou "péssimo". Já 32,5% consideram a administração "ótima" ou "boa". Outros 24,5% avaliam a gestão como regular, enquanto 2% não souberam responder ou preferiram não opinar.
Dados técnicos
A pesquisa eleitoral do instituto Meio/Ideia está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05628/2026-BRASIL.
As entrevistas foram realizadas entre os dias 3 e 6 de julho de 2026, por meio de pesquisa quantitativa com aplicação de questionário estruturado em entrevistas telefônicas. Ao todo, foram ouvidos 1.500 eleitores com 16 anos ou mais.
O levantamento tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A composição da amostra utilizou como referência dados da PNAD 2025, do Censo 2022 do IBGE e do TSE 2025.
Em razão dos arredondamentos, a soma dos percentuais pode variar entre 99% e 101%.
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