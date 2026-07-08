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ELEIÇÕES 2026

Pesquisa Meio/Ideia: Lula lidera todos cenários para as eleições de 2026

Levantamento mostra petista à frente de Flávio e Michelle Bolsonaro; no entanto, desaprovação do governo é de 48,5%

O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro lideram as intenções de voto na pesquisa Meio/Ideia para o pleito de 2026 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Andressa Anholete/Agência Senado)
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro lideram as intenções de voto na pesquisa Meio/Ideia para o pleito de 2026 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Andressa Anholete/Agência Senado)

A pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira (8/7), mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece na liderança das intenções de voto para a eleição presidencial de 2026. O levantamento avaliou cenários de primeiro e segundo turno, considerando diferentes adversários do atual chefe do Executivo.

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No cenário estimulado em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece como principal representante da direita, Lula registra 40,4% das intenções de voto, enquanto o parlamentar alcança 32%. Os demais candidatos aparecem com índices bastante inferiores.

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Depois dos dois primeiros colocados, o terceiro maior percentual é de Ronaldo Caiado (PSD), com 4%. Os demais concorrentes aparecem da seguinte forma:

  • Romeu Zema (Novo): 2,5%;
  • Aécio Neves (PSDB): 2%;
  • Renan Santos (Missão): 2%;
  • Augusto Cury (Avante): 1,5%;
  • Joaquim Barbosa (DC): 0,5%;
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,5%;
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0,4%;
  • Samara Martins (UP): 0,4%;
  • Hertz Dias (PSTU): 0,1%;
  • Edmilson Costa (PCB): 0,1%;
  • Outros: 0%;
  • Branco, nulo ou nenhum: 4,1%;
  • Não souberam responder: 9,5%.

O instituto também simulou um cenário com Michelle Bolsonaro (PL) no lugar de Flávio Bolsonaro. Nessa hipótese, Lula mantém os mesmos 40,4%, enquanto a ex-primeira-dama aparece com 29,4%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ocupa a terceira posição, com 7%.

Na sequência aparecem: 

  • Romeu Zema: 4,4%;
  • Renan Santos: 3,5%;
  • Aécio Neves: 3,2%;
  • Augusto Cury: 2,5%;
  • Joaquim Barbosa: 0,6%;
  • Cabo Daciolo: 0,4%;
  • Hertz Dias: 0,1%;
  • Rui Costa Pimenta: 0,1%;
  • Edmilson Costa: 0,1%;
  • Samara Martins: 0,1%;
  • Branco, nulo ou nenhum: 2,6%;
  • Não souberam responder: 5,7%.

Simulações de segundo turno

Além dos cenários de primeiro turno, o levantamento mediu eventuais disputas diretas entre Lula e possíveis adversários. Em todas as simulações apresentadas pelo instituto, o presidente Lula aparece numericamente à frente.

No confronto com Flávio Bolsonaro, Lula soma 45% das intenções de voto, enquanto o senador registra 40%. O percentual representa uma oscilação em relação ao levantamento anterior, quando o petista tinha 46,5% e Flávio, 41,4%. Brancos e nulos chegam a 10,5%, enquanto 4,5% não souberam responder.

Nos demais cenários, os resultados foram os seguintes:

Lula x Michelle Bolsonaro

  • Lula: 45%;
  • Michelle Bolsonaro: 36%;
  • Branco/nulo: 11%;
  • Não sabe: 8%.

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula: 45%;
  • Ronaldo Caiado: 37,6%;
  • Branco/nulo: 11%;
  • Não sabe: 6,4%.

Lula x Romeu Zema

  • Lula: 45%;
  • Romeu Zema: 37%;
  • Branco/nulo: 11,9%;
  • Não sabe: 6,1%.

Lula x Renan Santos

  • Lula: 45%;
  • Renan Santos: 33%;
  • Branco/nulo: 13,4%;
  • Não sabe: 8,6%.

Lula x Joaquim Barbosa

  • Lula: 45%;
  • Joaquim Barbosa: 23%;
  • Branco/nulo: 18,6%;
  • Não sabe: 13,4%.

 Avaliação do governo

A pesquisa também mediu a percepção dos brasileiros sobre a administração federal. Segundo o levantamento, 48,5% dos entrevistados desaprovam o governo Lula, enquanto 46,5% afirmam aprová-lo. Outros 4,9% disseram não saber ou preferiram não responder.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em maio, os indicadores oscilaram dentro da margem de erro. A taxa de aprovação passou de 46,6% para 46,5%, enquanto a desaprovação recuou de 51,4% para 48,5%.

O Instituto ainda perguntou aos participantes como classificam a gestão do presidente. Para 41% dos entrevistados, o governo é "ruim" ou "péssimo". Já 32,5% consideram a administração "ótima" ou "boa". Outros 24,5% avaliam a gestão como regular, enquanto 2% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Dados técnicos

A pesquisa eleitoral do instituto Meio/Ideia está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05628/2026-BRASIL.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 3 e 6 de julho de 2026, por meio de pesquisa quantitativa com aplicação de questionário estruturado em entrevistas telefônicas. Ao todo, foram ouvidos 1.500 eleitores com 16 anos ou mais.

O levantamento tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A composição da amostra utilizou como referência dados da PNAD 2025, do Censo 2022 do IBGE e do TSE 2025.

Em razão dos arredondamentos, a soma dos percentuais pode variar entre 99% e 101%.

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

    Por Letícia Passos
    postado em 08/07/2026 09:14 / atualizado em 08/07/2026 09:15
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