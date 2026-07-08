PT oficializa Camilo Santana como novo líder da bancada no Senado

A sucessão vinha sendo discutida desde a semana passada e foi definida após reunião dos parlamentares da legenda - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A bancada do PT no Senado oficializou, nesta quarta-feira (8/7), a escolha do senador Camilo Santana (CE) como novo líder do partido na Casa. A sucessão vinha sendo discutida desde a semana passada e foi definida após reunião dos parlamentares da legenda.

A mudança ocorre após a ida da senadora Teresa Leitão (PE) para a liderança do governo no Congresso Nacional. Nas redes sociais, a senadora afirmou que foi "uma honra contribuir nessa caminhada ao lado de nossa bancada, sempre com muito diálogo, unidade e compromisso com o povo brasileiro". Teresa também declarou confiar que Camilo "seguirá conduzindo essa missão com sensibilidade, experiência e capacidade de articulação".

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Ex-ministro da Educação, Camilo retomou o mandato de senador em abril, quando voltou à Casa após o período de desincompatibilização relacionado às eleições deste ano. Desde então, exercia a vice-liderança da bancada petista.

Antes de assumir o mandato no Senado, foi governador do Ceará por dois mandatos. Ao assumir a liderança, Camilo Santana também se manifestou pelas redes sociais. "Com muita honra, inicio hoje a missão de liderar o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras no Senado Federal", escreveu.

A mudança na liderança ocorre em um momento de reorganização da atuação do PT no Senado para o segundo semestre legislativo. A expectativa do governo é acelerar a tramitação de propostas consideradas prioritárias.

A liderança da bancada é responsável por coordenar a atuação dos senadores do partido e pela interlocução com o Palácio do Planalto e com as demais legendas da base governista.