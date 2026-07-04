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Reunião do PT deve sacramentar Camilo Santana como líder da bancada no Senado

Escolha ocorre após mudanças na distribuição de lideranças do partido

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após a ida da senadora Teresa Leitão (PT-PE) para a liderança do governo no Congresso Nacional, o PT precisará preencher a vaga deixada na liderança da bancada no Senado. Em reunião marcada para a próxima quarta-feira (8/7), os senadores da legenda devem confirmar o nome de Camilo Santana (PT-CE) para o posto.

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Desde que o senador Jaques Wagner (PT-BA) deixou a liderança do governo na Casa Alta, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem promovendo uma reorganização interna para redistribuir os principais espaços de comando entre seus parlamentares.

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Ao Correio Braziliense, uma liderança petista confirmou que há consenso em torno do nome de Camilo antana, mas ponderou que a decisão será formalizada apenas durante a reunião da bancada. "O martelo será batido no dia da reunião", afirmou.

A escolha de Camilo ocorre em meio ao esforço do PT para reorganizar sua atuação no Senado no segundo semestre legislativo, período em que o governo pretende acelerar a tramitação de pautas consideradas prioritárias. A liderança da bancada tem papel estratégico na articulação política da legenda, coordenando a atuação dos senadores petistas e interlocução com o Palácio do Planalto e os demais partidos da base governista.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 04/07/2026 17:57
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