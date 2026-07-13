Fachin lança rede nacional de magistrados contra o crime organizado nesta terça

Ministro Fachin: a criação de uma rede nacional busca consolidar uma resposta institucional e sistêmica diante do avanço da criminalidade no país - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, lança nesta terça-feira (14/7) a Rede Nacional de Magistrados com Competência em Criminalidade Organizada. O objetivo da iniciativa é integrar o Poder Judiciário em uma atuação coordenada e estratégica, padronizando protocolos e rotinas para fortalecer o combate às facções criminosas no Brasil.



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A reunião inaugural, que marca a instalação operacional da Rede, ocorre no período das 9h às 19h. Instituído pela Portaria nº 142/2026 com caráter colaborativo e consultivo, o colegiado é composto por juízes auxiliares do CNJ e da Corregedoria Nacional de Justiça, além de magistrados indicados pelos Tribunais de Justiça (TJs) e pelos Tribunais Regionais Federais (TRFs).

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Entre as principais frentes de trabalho da nova estrutura, se destacam a gestão de processos complexos, com a criação de mecanismos de apoio para lidar com ações judiciais de alta dificuldade técnica, o fortalecimento da segurança institucional, voltado à proteção de magistrados e unidades judiciárias, e o estímulo à inovação e à formação continuada, com foco no uso de novas tecnologias no setor criminal.

O lançamento ocorre na semana seguinte à participação de Fachin na instalação de novas Varas Estaduais especializadas em Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Para o ministro, o crime organizado transcende a segurança pública, sendo uma ameaça ao Estado de Direito que corrói instituições e financia a violência, exigindo que o Judiciário assuma um papel central na defesa da democracia e na efetividade da Justiça Criminal. A criação desta rede nacional busca, portanto, consolidar essa resposta institucional e sistêmica diante do avanço da criminalidade no país.