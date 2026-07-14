Erika Hilton critica Congresso por adiar votação do fim da escala 6x1

"A última semana pros políticos dizerem se são aliados ou inimigos do povo que os sustenta. Se querem mulheres vivas ou o voto dos red pills", escreveu a parlamentar - (crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) criticou, nesta terça-feira (14/7), a possibilidade de o Congresso Nacional entrar em recesso parlamentar sem votar o projeto que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a parlamentar acusou Câmara e Senado de deixarem de priorizar pautas que, segundo ela, são essenciais para a população, como a redução da jornada de trabalho e a criminalização da misoginia.



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Na publicação, Hilton afirmou que a proposta sobre a escala 6x1 corre o risco de permanecer parada no Senado e ser adiada para depois do recesso. Segundo a deputada, o calendário legislativo e o início das articulações para as eleições de 2026 podem dificultar a análise do texto ainda neste semestre. "O povo quer descanso e quer o fim da escala 6x1", declarou.

A parlamentar também criticou a atuação dos senadores durante o período de atividades legislativas. Sem citar nomes, afirmou que houve parlamentares que participaram de eventos e atividades fora do Congresso enquanto trabalhadores continuavam submetidos a uma jornada que classificou como "desumana, cruel e obsoleta".

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Para Hilton, cabe ao Legislativo garantir melhores condições de trabalho e assegurar a dignidade da população.





Criminalização da misoginia

Além da proposta sobre a jornada de trabalho, Erika Hilton cobrou a votação do projeto que criminaliza a misoginia. De acordo com a deputada, o adiamento da matéria representa uma estratégia para transferir a discussão para depois do recesso, período em que deputados e senadores estarão concentrados em agendas eleitorais nos estados.

Ela argumentou que a medida é necessária diante do aumento da violência contra mulheres e meninas no país.

Ao final da manifestação, a deputada convocou a população a pressionar o Congresso pela votação das duas propostas antes do início do recesso parlamentar. Segundo Hilton, o Parlamento tem a responsabilidade de responder tanto às demandas por melhores condições de trabalho quanto ao combate à violência de gênero, e não deve interromper os trabalhos sem deliberar sobre os temas.