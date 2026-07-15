"Sem nem verificar", reage Eduardo à foto de Flávio com "Sicário"

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu nesta quarta-feira (15/7) à divulgação de uma foto em que o senador e pré-candidato a presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como "Sicário" de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master. A imagem foi publicada pelo portal ICL Notícias e mostra o parlamentar ao lado do homem apontado pela Polícia Federal como braço operacional de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Em publicação nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro questionou a autenticidade da imagem e criticou a divulgação da fotografia. "Soltam uma matéria dessas sem nem verificar", escreveu o ex-parlamentar que reside nos Estados Unidos há mais de um ano e cinco meses.

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Na sequência, ele ironizou a repercussão do caso ao publicar uma montagem de Flávio Bolsonaro ao lado do cantor Elvis Presley. "Porque se for para ir de qualquer jeito, então quero uma explicação do Flavio Bolsonaro sobre esta foto aqui também", escreveu.

Soltam uma matéria dessas sem nem verificar. Qual o compromisso com a verdade de uma Julaina das Picas, ICL, PCCept?



Porque se for para ir de qualquer jeito, então quero uma explicação do @FlavioBolsonaro sobre esta foto aqui também???? https://t.co/CeegbUjmkZ pic.twitter.com/H36Cp93aCe — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) July 15, 2026

O aliado da família Bolsonaro, Paulo Figueiredo, também contestou a credibilidade da fotografia. Segundo ele, a procedência da imagem é frágil por ter sido obtida por uma fonte anônima e por haver divergências sobre o local onde teria sido registrada. De acordo com Figueiredo, inicialmente foi informado que a foto teria sido feita em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro, mas ele afirma já ter ouvido que o registro ocorreu em Belo Horizonte.

O aliado de Bolsonaro também sustentou que ferramentas de detecção de inteligência artificial não seriam suficientes para confirmar ou descartar eventual manipulação da imagem. Segundo ele, esse tipo de tecnologia apresenta confiabilidade limitada, principalmente quando o arquivo é compartilhado por aplicativos de mensagens, que comprimem a imagem e eliminam informações técnicas importantes. "Nenhum detector acusou" é evidência fraca a moderada, não prova", declarou.

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Paulo Figueiredo afirmou que uma eventual fotografia não seria suficiente para demonstrar qualquer relação entre Flávio Bolsonaro e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão. Segundo ele, pessoas públicas são frequentemente abordadas para registros fotográficos por desconhecidos. "O que realmente interessa é se no celular do Sicário havia uma relação estabelecida entre o Flávio e ele. Até agora, nada. O Flávio nega", escreveu.

A imagem divulgada pelo portal ICL Notícias mostra Flávio Bolsonaro sem blusa ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como "Sicário". Conforme investigações da Polícia Federal, Mourão era apontado como o braço operacional de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e seria responsável por coordenar ameaças e ações violentas contra desafetos do grupo investigado.

